復華日本龍頭ETF（00949）每受益權單位配發3.02元，單次配息率狂衝近14%，換算下來，只要買進一張就可領到3,020元現金。00949除息日預計11月18日，最後買進日落在11月17日，這次配息發放日預計為12月14日，欲參與這次除息行情之投資人需在最後買進日前伺機進場布局。

隨著高息ETF熱潮延續至海外標的，00949這次繳出驚艷市場的成績單，激勵投資人湧入卡位。最新統計顯示，00949單周受益人數大增3,587人，顯示在面臨全球金融市場震盪之際，具備國際護城河優勢的日本龍頭企業，已成為資金尋求資產配置與防禦避險的新寵兒。

市場專家分析，00949之所以能有如此亮眼的配息表現，主要歸功於其追蹤聚焦日本龍頭企業的指數特性，不僅搭上巴菲特的投資哲學，更實質受惠於日本近年政策的紅利。雖然00949首次配息率表現搶眼，但投資人參與ETF配息時，應同步評估自身的風險屬性、產業配置需求以及匯率波動風險，才能在追求高息之餘，兼顧資產的長期穩健成長。

展望後市，市場人士認為，日本股市兼具企業改革、產業升級與股東回饋等多重投資題材，尤其在美國科技股評價偏高、全球金融市場波動升溫的環境下，日股有望成為投資組合中值得關注的配置方向。00949此次首次配息即達約14%，加上今年以來逾兩成的含息報酬率，凸顯日本龍頭企業投資策略在資本增值及現金分配方面的潛力。

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