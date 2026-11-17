國內首檔規模突破千億元的海外股票型ETF—富邦NASDAQ ETF（00662）11月17日恢復交易，富邦投信公告00662分割後每受益權單位參考價為23.56元，並將於12月2日寄發分割結果通知書。00662此次完成分割作業後，每張ETF投資門檻大幅降低，投資人只需不到3萬元，即有機會參與美國大型科技企業的長期成長商機。

富邦投信表示，00662這次採取一拆五分割，一張ETF變為五張，讓投資人能以更親民的價格參與NASDAQ-100指數投資。此次分割不僅降低交易門檻，也有助提升交易便利性，讓小資族、年輕投資人及定期定額族群，更容易將美國科技股納入長期資產配置。

值得關注的是，NASDAQ-100指數近年持續優化成分股納入機制，透過新掛牌企業快速納入機制（Fast Entry），讓符合條件的大型新上市企業有機會更快進入指數。相較過往主要透過定期調整納入成分股，新制度有助指數更即時反映美國科技產業發展趨勢，未來隨大型科技獨角獸陸續進入資本市場，NASDAQ-100指數可望掌握更多新興科技企業的成長契機，進一步強化00662長期投資吸引力。

富邦投信指出，美國經濟基本面仍具韌性，企業獲利成長持續成為支撐美股的重要動能。2026年第3季美國企業財報表現優於市場預期，隨大型雲端服務供應商持續擴大AI資本支出，帶動半導體、高效能運算、資料中心及雲端服務需求升溫，科技產業中長期成長趨勢仍值得期待。

市場預估今年S&P 500 EPS YOY 35%，NASDAQ-100則為44%，顯示大型科技企業獲利成長動能相對突出。不過，隨AI投資規模持續擴大，市場關注焦點也逐步從資本支出轉向實際營收、獲利及自由現金流表現，未來科技股走勢將更重視企業基本面與AI商業化成果。

展望第4季，隨美國期中選舉落幕，政治不確定性逐步降低，市場焦點有望重新回歸企業財報與經濟基本面。富邦投信認為，儘管利率政策及科技股評價仍可能帶來短線波動，但AI產業長期投資趨勢未變，具備獲利成長及競爭優勢的大型科技企業仍值得關注。建議投資人善用00662分割後交易門檻降低的優勢，透過分批布局或定期定額方式，參與美國科技產業長期發展契機。

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