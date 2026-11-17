投信投顧公會最新統計資料10月底投信各類型基金規模出爐，10月單月減少207.16億元，整體規模來到16.72兆元；進一步觀察各分類基金規模增減，10月份規模以債券ETF增加1312.56億為各類型基金規模增加之冠，主動式台股ETF增加538.78億元、貨幣市場基金增加387.72億元分占二、三名。整體來看，資金同時轉向積極與保守兩極化。

群益優選非投等債（00953B）經理人李忠泰指出，近期全球股市受到科技股修正與市場風險偏好降溫影響而下跌，利率變化仍將牽動市場風險偏好，但隨AI應用加速擴散、企業營運續旺，多頭格局可望延續，短期波動反而提供重新檢視與布局的契機。

今年來全球金融市場震盪頻繁，穩健型投資人可透過「先固息、後增益」架構，在總體經濟仍保強韌，非投等債發行企業營運未有疑慮、信用狀況維持穩健，且債息水準仍具吸引力下，非投等債仍有望吸引資金配置，表現仍值關注。惟當前市場不確定性仍存，配置上建議避開CCC級債券，故投資人亦可透過聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求波動控管，又能兼顧收益需求的非投資等級債ETF來參與。

主動群益核心50 （00415A）經理人許育誌表示，大盤近期劇烈震盪帶動市場擔憂情緒及槓桿資金必然賣壓，不過，短期現貨市場若出現震盪，反而有利股市多頭延續。市場預期台股企業獲利將持續增長，在獲利表現保持強勁下，亦有助支持股市表現，故短期整理不影響股市長多趨勢。在投資布局方面，隨著市場資金輪動快速，建議投資人可透過選股涵蓋獲利與競爭力俱佳的現任市值龍頭與優質千金股，以及擁強勢題材與潛在成長動能的未來龍頭股之主動式市值台股ETF來掌握行情。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易指出，台灣半導體與硬體製造憑藉不可替代的聚落優勢，無論 AI 算力版圖如何重分配，最終仍需仰賴台廠代工與零組件支援。現階段操作應遵循「避開高集中度與高本夢比、擁抱 ASIC 與多元客戶贏家」的原則。觀察台股加權指數在經歷恐慌性急殺後，外資對高 NV 權重股的賣壓是否趨緩，以及資金是否持續往 ASIC、具防禦性的高股息權值股輪動。

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