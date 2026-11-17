台北股市於11月16日創下史上第二大跌點，終場收跌2635點，當日成交量第一名依然是主動中信台灣收益（00406A）。財經主持人詹璇依在影音中指出，不少投資人採取「越跌越買」策略，但她近期也收到許多私訊詢問買進00406A後遭到套牢該如何因應。

詹璇依點出，投資人面對套牢問題時，首先要檢視當初買進前是否真正了解該檔ETF的成分股結構。

她分析，若該檔ETF的持股內容主要偏重於AI相關概念股，那麼在這一波AI市場疑慮與不確定性升溫的環境下，淨值與股價自然會受到直接衝擊。

不過她也提醒投資人回想買進00406A的初衷，多數人看重的正是它的配息收益；因此只要該檔標的能夠持續穩定配息，對套牢的投資人而言便會有一種「雪中送炭」的感受，而接下來配息是否能夠維持穩定，也正是投資人最需要關注的核心問題。

在進場或決定是否逢低加碼00406A之前，投資人必須先釐清以下三個關鍵觀念，才能避免陷入領了股息卻賠了本金的投資陷阱：

一、看「含息總報酬」 不要只看「配息率」

買這類商品必須將「領到的股息」加上「股價的漲跌」一併計算。例如全年領了20%配息，但本金下跌30%，整體其實還是虧損10%，唯有確認股價能順利填息，股息才算真正放進口袋。

二、打破「月配息＝低風險定存」的迷思

高配息並不等於安全抗跌，00406A本質上是一檔具備高波動、高現金流且帶微槓桿特性之主動型商品，一旦遇到市場修正，淨值依然會劇烈震盪。

三、釐清誰該買、誰不該買

這類商品適合清楚自己承擔股票型高波動風險、對短期淨值縮水有心理準備，且現階段需要「高現金流」支應生活或再投資的積極型投資人；若是想當作「退休保本老本」，或看到帳面虧損20%至30%就會睡不著覺的保守存股族，則不建議投入。

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