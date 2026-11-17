一名股市新手在Dcard股票板發文求助，表示自己不小心下單買進1張元大台灣50（0050），但交割帳戶只剩幾百元，根本無力支付股款。更慘的是，買進後帳面已虧損超過3,000元，讓他擔心面臨違約交割，急忙上網尋求協助。

原PO表示，事後查詢才知道台股採T+2交割制度，即成交後第2個營業日才完成款券交割。他原本想隔天賣出解決問題，卻發現賣出款項無法立即抵銷前一天的買進款，加上自己是新開戶，無法透過當日沖銷處理，讓他不知如何是好。

由於帳戶僅剩數百元，原PO坦言目前無力補足交割款，希望有人能協助度過難關。他表示，若隔天賣出後虧損仍維持在3,000多元，預計等賣出款項入帳後償還大部分借款，剩餘虧損則需要約一個月才能補齊。

貼文曝光後，不少留言提醒違約交割的嚴重性，有人指出「明天就算你能賣你還是需要這筆錢扣款」，也有人建議「去跟你爸媽借」、「趕快去借錢啊」，認為應優先處理交割資金，避免因未能如期付款衍生後續問題。

不過，也有留言質疑，既然帳戶只剩幾百元，為何仍會買進整張股票，甚至有人對發文求助的真實性提出疑問。這起事件也凸顯新手交易前確認委託數量、交割金額及帳戶餘額的重要性，尤其台股採T+2交割，隔日賣出並不代表原本的買進付款義務就會消失。

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