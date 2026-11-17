00662一拆五 恢復交易

國內ETF市場掀起分割熱潮，從台股ETF一路延伸至海外股票型ETF，千億級的富邦NASDAQ ETF（00662）今（17）日以一拆五之姿恢復交易，分割後每受益權單位參考價為23.56元，整張交易金額由近12萬元降至2.3萬元左右。

觀察今年國內ETF分割情況，繼3月底元大台灣50正2以一拆22、7月初群益臺灣加權正2以一拆24完成分割後，富邦NASDAQ ETF接棒登場，將成為今年第三檔完成分割的ETF，也是今年首檔完成分割的原型股票ETF。

隨ETF分割熱潮由台股槓桿型商品延伸至海外原型股票ETF，反映投信業者積極透過降低交易門檻，擴大投資族群，ETF市場也逐步邁向更普及化、小額化的發展趨勢。

隨ETF市場蓬勃發展，基金淨值也隨市場行情水漲船高，近年投信業者陸續啟動ETF分割作業，透過降低單位價格，提升投資人資金配置的彈性。00662於2016年6月成立，為國內追蹤NASDAQ-100指數歷史最悠久的ETF，截至今年9月底，基金規模達1,154.6億元，居國內海外股票型ETF之冠，此次完成分割後，可望進一步拓展小資族及定期定額投資族群。

富邦投信指出，觀察美股企業獲利表現，今年第3季財報優於市場預期，市場預估今年S&P 500指數成分股每股盈餘（EPS）年增率為35%，NASDAQ-100指數更達44%，顯示大型科技企業獲利成長動能相對突出。隨全球大型雲端服務供應商持續擴大AI資本支出，半導體、高效能運算、資料中心及雲端服務等產業，可望延續成長動能。

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