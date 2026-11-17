法人：布局0050 定期不定額
台股昨（16）日下殺2,635點或6.03%，跌點寫歷來第二大，收在41,040點。
法人指出，台股基本面與資金面底氣佳，具備企業獲利、科技聯盟、超額儲蓄、資本結構等四大支柱，建議投資人定期不定額布局台灣50。
投信法人說明台股四大支柱：第一，台灣企業獲利2026年估7.8至8兆元，預估2027年獲利成長率有機會達30%，上看10.8兆元；第二，全球科技大廠深化台灣AI供應鏈結盟，以台積電等科技大廠美國製造，有利台灣科技業評價提升；第三，2026年超額儲蓄預估8.46兆元，2027年上看11兆元，潛在台灣資金充沛；最後，三大法人持股占比大幅提升，法人化與ETF發展提升市場深度及韌性，台股趨向成熟。
根據CMoney統計至10月底，近十年來加權股價指數漲582.7%、近三年203.7%、近兩年107.6%；同期間，代表台灣隊的台灣50指數上漲721.3%、273.6%、128.8%，各期間台灣50指數領先138.6%、70%、21.1%，追蹤該指數的元大台灣50（0050）提供穩健參加台灣成長機會。
隨著金融市場波動的加劇，法人建議投資人可以透過定期定額搭配逢低布局來提升報酬率，舉例來說，每月定期定額扣款1萬元的元大台灣50投入23年，投入成本280萬元，總市值2,706.5萬元，總損益2,426.5萬元，累積報酬率866.6%，年化報酬率16.4%。
倘若當元大台灣50跌破年線，加碼扣款5萬元，投入成本540萬元，總市值攀升5,697.5萬元，總損益拉高至5,157.5萬元，累積報酬率提升至955.1%，年化報酬率16.8%，顯示在相對低點加碼的效果會更佳。
隨著台股高檔震盪，投信法人也提出四大風險提醒：第一，過度槓桿，可能面臨追繳或斷頭等資金風險；第二，波動度控管，低波動配置有助降低回撤、提升持有紀律；第三，ETF折溢價，留意ETF市價與淨值是否偏離過大、同步留意ETF成交量與買賣報價狀況；第四，高配息觀察，配息率不等於總報酬，須同步觀察總報酬率、高配息不等於保守，須留意投資風格。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。