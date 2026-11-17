債券ETF單月吸金逾1,300億元居冠 主動式台股成長538億居次

根據投信投顧公會統計，10月基金規模單月減少207.16億元，整體規模16.72兆元；由分類來看，以債券ETF規模增加1,312.56億元為各類型之冠，主動式台股ETF增加538.78億元、貨幣市場基金增加387.72億元分占二、三名，資金同時轉向積極與保守兩極化。

群益優選非投等債 （00953B）經理人李忠泰指出，近期全球股市受到科技股修正與市場風險偏好降溫影響而下跌，利率變化仍將牽動市場風險偏好，但隨AI應用加速擴散、企業營運續旺，多頭格局可望延續，短期波動反而提供重新檢視與布局的契機。

今年來全球金融市場震盪頻繁，穩健型投資人可透過「先固息、後增益」架構，在總體經濟仍保強韌，非投等債發行企業營運未有疑慮、信用狀況維持穩健，且債息水準仍具吸引力下，非投等債仍有望吸引資金配置，表現值得關注。

惟當前市場不確定性仍存，配置上建議避開CCC級債券，故投資人也可透過聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求波動控管，又能兼顧收益需求的非投資等級債ETF來參與。

富蘭克林華美投信FT臺灣永續高息經理人江明鴻指出，股市短線難免受到外資籌碼、利率政策與國際事件干擾，但真正決定企業長期價值的，仍是訂單能否轉化為營收、營收能否進一步創造獲利。

從最新公布的經濟數據與企業財報觀察，台灣科技產業需求並未因股價震盪而明顯降溫，中長期仍可審慎樂觀看待。

其中，AI伺服器供應鏈表現尤其突出，隨著全球雲端服務商持續擴建AI基礎設施，相關訂單逐步轉化為實際出貨，顯示AI投資熱潮正從資本支出承諾，進一步反映在台灣供應鏈營收。除了科技股成長動能強勁，金融族群也展現獲利韌性。相較科技股受惠AI設備需求，金融股則可從核心業務與獲利累積提供不同收益來源，成為市場震盪期間值得關注的配置方向。

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