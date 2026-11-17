美股ETF逢低布局時機到了？道瓊、標普500成避震首選

美國期中選舉後，民主黨拿下國會主導權，AI監管、關稅及綠能政策掀新一波變數，市場波動難免升高。不過，法人認為，從歷史經驗來看，期中選舉後美股往往會有較佳表現，尤其道瓊、標普500等美股指數ETF成資金避震布局選項之一。

2026年美國期中選舉後，2027年的預算、債務上限、關稅及AI監管等議題，仍可能成為美股短中期的重要政策風險。市場憂心美國未來可能加強AI監管，高估值AI概念股短線恐面臨修正壓力，科技股波動也將隨之升高。

富邦投顧認為，相較之下，道瓊指數成分股以大型藍籌企業為主，涵蓋金融、醫療、工業及消費等多元產業，在市場震盪期間通常具備較佳抗跌能力。

從歷史經驗來看，統計1994年以來美國歷次期中選舉後的市場表現，標普500指數在選後一季及半年內的上漲機率與平均漲幅均明顯提升，顯示股市中長期仍將回歸基本面。儘管短線可能受到AI監管等政策變數干擾，但標普500指數具備產業分散優勢，防禦性相對較佳，投資人亦可留意相關ETF。

另外，根據CMoney統計至16日，觀察近周績效反彈的美股相關ETF包括：中信數據及電力漲5.6%、兆豐洲際半導體漲5.3%、國泰費城半導體漲5.1%、主動摩根美國科技漲3.35%、國泰北美科技漲3.33%、主動安聯美國科技漲3.2%、國泰網路資安漲3.0%、元大納斯達克精選漲2.8%、中信美國創新科技漲2.6%、中信NASDAQ漲2.5%等，皆優於同期台股加權指數下跌1.4%。

綜合主動安聯美國科技經理人洪華珍、主動摩根美國科技產品經理溥琪琳表示，受到國際情勢與產業消息影響，市場重新評估龐大AI資本支出能否轉化為實質獲利，不過這波修正幅度應已接近合理區間，有機會打底止穩。

台新標普500 ETF研究團隊表示，輝達董事會的安排以「穩財務、穩營運」為主，因此Kress熟悉財務有助輝達財報如期交付，此外，美股此波修正較接近政治因素干擾所引發的回檔，屬市場情緒與資金面壓力放大的結果，因此美股跌深後投資價值浮現，仍可逢低分批布局或定期定額長期投資美股ETF。

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