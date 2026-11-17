台股ETF後市不看淡 後續正報酬機率達100% 法人：可逢低布局

台股昨（16）日再度下殺2,635點，創史上收盤第二大跌點、盤中第四大跌點，收在41,040點。展望後市，法人認為，觀察過去大盤盤中大跌2,000點以上，後市平均漲相佳，正報酬機率也百分百，台股短期上震盪難免，建議逢低布局台股ETF。

群益投信台股ETF團隊表示，根據CMoney統計，大盤在過去單日盤中大跌逾兩千點以上共有七次，大盤在後一周、後一月、後二月、後三月、後六月平均漲幅分別為5.3%、8.3%、14.8%、18.00%、39.9%，平均上漲機率更是100%。顯示出大跌之際反而是中長線逢低布局的好時機。建議大盤在拉回整理期間，乘勢布局台股ETF。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，即使AI前景出現挑戰，但是在目前全球算力仍明顯不足下，只要AI基建需求仍在，台灣作為算力硬體的供應者，產業位階其實較不受影響。AI帶動科技業訂單仍供不應求，長多趨勢不變，大盤後市可不看淡。

整體而言，AI供應鏈長短料問題將在下半年更為顯著，台廠可望同步受惠，仍看好半導體先進製程、半導體設備、通訊等族群，AI應用以及提高生產力族群。

富邦台灣半導體經理人陳双吉表示，市場由追逐AI題材轉向檢視投資效益，企業能否將訂單需求轉化為營收與獲利成長，將成為股價表現分化的關鍵，具備高技術門檻、競爭優勢及獲利成長動能的企業，更有機會受到市場資金青睞。

面對短線行情震盪，投資人不必急於追逐反彈，可透過分批布局或定期定額方式，降低單一時點進場的風險，並以中長期視角參與AI帶動的半導體產業成長契機。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，全球AI產業正式步入「後黃仁勳時代」的定價過渡期，儘管這場風波引發市場短線劇烈震盪，但對台灣科技供應鏈而言，實質影響是「結構性輪動」而非「總需求萎縮」、總體算力需求不變，但市占版圖鬆動。台灣半導體與硬體製造憑藉不可替代的聚落優勢，無論AI算力版圖如何重分配，最終仍需仰賴台廠代工與零組件支援。現階段操作應遵循「避開高集中度與高本夢比、擁抱ASIC與多元客戶贏家」的原則。

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