台股ETF後市不看淡 後續正報酬機率達100% 法人：可逢低布局

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股16日再度下殺2,635點，創史上收盤第二大跌點、盤中第四大跌點，收在41,040點。記者曾吉松／攝影
台股16日再度下殺2,635點，創史上收盤第二大跌點、盤中第四大跌點，收在41,040點。記者曾吉松／攝影

台股昨（16）日再度下殺2,635點，創史上收盤第二大跌點、盤中第四大跌點，收在41,040點。展望後市，法人認為，觀察過去大盤盤中大跌2,000點以上，後市平均漲相佳，正報酬機率也百分百，台股短期上震盪難免，建議逢低布局台股ETF

群益投信台股ETF團隊表示，根據CMoney統計，大盤在過去單日盤中大跌逾兩千點以上共有七次，大盤在後一周、後一月、後二月、後三月、後六月平均漲幅分別為5.3%、8.3%、14.8%、18.00%、39.9%，平均上漲機率更是100%。顯示出大跌之際反而是中長線逢低布局的好時機。建議大盤在拉回整理期間，乘勢布局台股ETF。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，即使AI前景出現挑戰，但是在目前全球算力仍明顯不足下，只要AI基建需求仍在，台灣作為算力硬體的供應者，產業位階其實較不受影響。AI帶動科技業訂單仍供不應求，長多趨勢不變，大盤後市可不看淡。

整體而言，AI供應鏈長短料問題將在下半年更為顯著，台廠可望同步受惠，仍看好半導體先進製程、半導體設備、通訊等族群，AI應用以及提高生產力族群。

富邦台灣半導體經理人陳双吉表示，市場由追逐AI題材轉向檢視投資效益，企業能否將訂單需求轉化為營收與獲利成長，將成為股價表現分化的關鍵，具備高技術門檻、競爭優勢及獲利成長動能的企業，更有機會受到市場資金青睞。

面對短線行情震盪，投資人不必急於追逐反彈，可透過分批布局或定期定額方式，降低單一時點進場的風險，並以中長期視角參與AI帶動的半導體產業成長契機。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，全球AI產業正式步入「後黃仁勳時代」的定價過渡期，儘管這場風波引發市場短線劇烈震盪，但對台灣科技供應鏈而言，實質影響是「結構性輪動」而非「總需求萎縮」、總體算力需求不變，但市占版圖鬆動。台灣半導體與硬體製造憑藉不可替代的聚落優勢，無論AI算力版圖如何重分配，最終仍需仰賴台廠代工與零組件支援。現階段操作應遵循「避開高集中度與高本夢比、擁抱ASIC與多元客戶贏家」的原則。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 大盤

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

AI權值股帶頭衝！台股市值型ETF這十檔最強

台股ETF法人喊低接 專家：聚焦基本面穩健、具護城河優勢產業龍頭

前四強台股 ETF 單日大漲逾5% 台新00416A奪漲幅雙冠王

台股震盪不減ETF買氣！AI長線趨勢未變 半導體商品資金力挺

相關新聞

美股ETF逢低布局時機到了？道瓊、標普500成避震首選

美國期中選舉後，民主黨拿下國會主導權，AI監管、關稅及綠能政策掀新一波變數，市場波動難免升高。不過，法人認為，從歷史經驗來看，期中選舉後美股往往會有較佳表現，尤其道瓊、標普500等美股指數ETF成資金避震布局選項之一。

台股ETF後市不看淡 後續正報酬機率達100% 法人：可逢低布局

台股昨（16）日再度下殺2,635點，創史上收盤第二大跌點、盤中第四大跌點，收在41,040點。展望後市，法人認為，觀察過去大盤盤中大跌2,000點以上，後市平均漲相佳，正報酬機率也百分百，台股短期上震盪難免，建議逢低布局台股ETF。

債券ETF單月吸金逾1,300億元居冠 主動式台股成長538億居次

根據投信投顧公會統計，10月基金規模單月減少207.16億元，整體規模16.72兆元；由分類來看，以債券ETF規模增加1,312.56億元為各類型之冠，主動式台股ETF增加538.78億元、貨幣市場基金增加387.72億元分占二、三名，資金同時轉向積極與保守兩極化。

法人：布局0050 定期不定額

台股昨（16）日下殺2,635點或6.03%，跌點寫歷來第二大，收在41,040點。

00662一拆五 恢復交易

國內ETF市場掀起分割熱潮，從台股ETF一路延伸至海外股票型ETF，千億級的富邦NASDAQ ETF（00662）今（17）日以一拆五之姿恢復交易，分割後每受益權單位參考價為23.56元，整張交易金額由近12萬元降至2.3萬元左右。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。