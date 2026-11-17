至於該選什麼標的？既然定期定額破解了「什麼時候買比較好」的問題，將買進時間和價格完全打散了，因此，只要確保價格隨著時間「往右上角移動」（打開歷史價格走勢圖，呈現出價格從左下往右上趨勢），選這種標的就行了！

我先描述一段真實故事。以前我就讀的國中是一所學生人數眾多的學校，而我又是在出生率高峰的龍年出生，當時，一個年級有三十班，每班約六十人，所以有將近一千八百位同年級學生。

本文摘自《I人理財》

各年級僅有一個資優班，我從沒讀過，我和他們實力差距太過懸殊，以至於我從沒認識任何一位資優生。然而在那個年代，每次段考之後都會公布全校成績排名，前五十名幾乎都是資優班學生。

這跟投資有什麼關係呢？根據臺灣證券交易所（TWSE）以及櫃買中心（TPEx）截至2026年第二季底數據顯示，台灣上市櫃公司合計有超過一千八百家公司。

「台灣五十指數」是包含上市公司市值最大的前五十家公司，而追蹤這個指數的ETF主要有兩檔：元大台灣50（代碼：0050）、富邦台50（代碼：006208）。

對我來說，買進持有0050或006208就相當於投資「資優生」。

當然，資優班學生不保證每次都考出全校最佳成績，但他們是經過嚴格的篩選才能入班，如果有表現不好的、撐不下去的，就會離開資優班，被其他班級成績頂尖的學生取代。

投資「只選龍頭股的市值型ETF」，你不用自己選股，也不用定期檢視與汰弱留強，指數編製公司會替你認真完成這些工作。

（本文摘自《I人理財：不看盤、不盲從的財富階梯實戰法則》作者：愛瑞克)

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