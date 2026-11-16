台股174家跌停！009813跌幅不到1％…美股50強ETF展抗跌力

台股今（16）日重挫2,635.04點、跌幅6.03%，收在41,040.08點，創史上單日第二大收盤跌點，上市櫃合計174家跌停。

不過，貝萊德iShares安碩標普500卓越50ETF（009813）相對抗跌，終場僅跌0.11元、跌幅0.96%，收在11.36元，成交量由前一交易日約260張增至1,283張。

台股受到輝達（NVIDIA）高層人事異動、次世代晶片放量可能延後及美股科技股回檔影響，半導體與AI供應鏈賣壓沉重，台積電下跌5.74%。

反觀009813早盤最低回測11.35元後獲買盤承接，全天振幅不到1%，成交量較前一日增加近4倍，顯示部分資金轉向海外大型權值股ETF布局。

009813追蹤「標普500卓越50指數」，輝達持股比重約11%至12%，成分股另涵蓋蘋果、微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet，以及禮來、波克夏等企業，橫跨科技、醫療、金融與消費領域。透過跨企業及產業配置，加上新台幣匯率走勢支撐，使009813當日市價跌幅維持在1%以內。

另一方面，輝達預計美國時間17日公布季度財報，由代理執行長兼財務長柯蕾絲（Colette Kress）首度主持法說會。

華爾街選擇權市場預估，輝達股價短線震盪幅度可能達8%；在財報季與國際政經變數影響下，集中投資單一企業或產業的風險升高，也使大型龍頭股ETF受到關注。

009813透過市值加權與定期汰弱留強機制，分散單一企業風險，單張價格約1.1萬多元，成交量放大也反映部分資金選擇分批布局。

不過，海外股票型ETF仍受美股走勢及匯率波動影響，投資人在輝達財報公布前，仍須留意短線震盪。

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