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金價震盪迎逢低布局良機 兆豐009832跟進全球央行黃金配置節奏

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
黃金示意圖。圖／AI生成
黃金示意圖。圖／AI生成

近期國際金融市場受美國10月消費者物價指數（CPI）高於預期影響，美元指數走強帶動現貨金價拉回至每盎司4,000美元關卡附近震盪整理。然而，在美、台科技股與半導體板塊劇烈輪動之際，兆豐美國黃金礦業ETF（009832），憑藉與大盤低相關的防禦特性及第3季成分股亮眼的財報表現，掛牌以來買氣持續升溫、受益人數穩定成長，成為市場資金分散風險的關注焦點。

因長線基本面未變，全球央行購金與資金回流築起黃金底部支撐，市場法人分析，主因在於通膨數據推升短線利率預期與獲利了結賣壓，並非黃金長線結構轉弱。觀察長線基本面，美國分裂治理下的財政赤字隱憂仍深，加上地緣政治變數未除，去美元化與硬資產避險需求持續存在。根據世界黃金協會（WGC）最新統計，2026年3季全球央行淨買進黃金高達321公噸（年增 42%），且全球黃金ETF單季亦達211.2公噸的顯著淨流入，顯示法人與各國央行趁勢逢低承接的力道依然強勁。

兆豐投信表示，台灣投資人普遍習慣將資金高度集中於半導體與AI科技族群，一旦遭遇科技股籌碼洗牌或美股震盪，資產淨值易面臨較大回撤壓力。近期費城半導體指數大幅震盪，直接導致台股電子權值股遭遇明顯波動，更凸顯「跨產業多元配置」的不可或缺。當美、台兩地科技股面臨拉回時，美國黃金礦業展現出低相關性的獨立走勢。

009832追蹤「NYSE TIP美國黃金礦業指數」，囊括美股掛牌的全球優質黃金礦商，不僅具備與黃金資產的連動特性，更能在科技股動盪時提供支撐，是防範單一產業修正風險、優化資產防禦的關鍵配置。

數據顯示，009832追蹤指數與美股標普500指數的相關係數僅約0.15，具備高度獨立的走勢特性且具備親民的交易價格及半年配息機制，建議投資人可趁金價震盪之際，適度將009832納入核心資產配置，透過美股金礦龍頭的獲利潛力，兼顧「抗震防禦」與「長線增值」雙重目標，隨著金價短線拉回整理，反而為尚未進場或想逢低加碼的投資人創造適合之切入機會。

表：全球ETF黃金需求量與平均金價：2026年第3季淨買入211.2噸黃金。資料來源：世界黃金協會 兆豐投信整理 資料日期：2026／11／3
表：全球ETF黃金需求量與平均金價：2026年第3季淨買入211.2噸黃金。資料來源：世界黃金協會 兆豐投信整理 資料日期：2026／11／3

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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