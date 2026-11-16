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009826僅跌0.59％、跌幅不到台股十分之一 「台版VT」全球分散展現韌性

聯合新聞網／ 綜合報導
台股16日暴跌2,635.04點、跌幅6.03%，貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）僅下跌0.59%，跌幅不到大盤十分之一，收在10.08元，成交量達9,064張。聯合報系資料照
台股16日暴跌2,635.04點、跌幅6.03%，貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）僅下跌0.59%，跌幅不到大盤十分之一，收在10.08元，成交量達9,064張。聯合報系資料照

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳辭職消息與AI供應鏈全面下殺衝擊，台北股市今（16）日遭遇劇烈賣壓，加權指數終場暴跌2635.04點、跌幅高達6.03%，收在41040.08點，創下史上第二大收盤跌點，上市櫃合計近170家跌停。

然而，在一片慘綠的股災日中，有「台版VT」之稱的貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）展現極端抗跌韌性，全日走勢平穩，終場僅微跌0.06元、跌幅0.59%，收在10.08元，跌幅竟不到台股大盤的十分之一，成為今日盤面最抗震的資金避風港。

今日台股與009826之所以出現逾10倍的抗跌落差，核心關鍵在於「單一市場集中度」與「全球分散配置」的結構差異。

台股加權指數高度集中於半導體與電子權值股，今日包括台積電重挫5.74%、聯發科跌7.89%、鴻海大跌9.34%，導致大盤在科技股面臨系統性風險時波動急劇放大；反觀009826布局橫跨全球近40個國家、持有逾1500檔標的，其中資訊科技占比僅約3成，其餘資金均衡分散於金融、工業與醫療保健等非電族群，有效稀釋單一產業黑天鵝的衝擊。

從今日籌碼動向亦可看出避險買盤積極湧入，009826今日成交量放大至9064張，較前一交易日的5650張大增約六成，顯示不少投資人在大跌日啟動逢低承接。

009826自掛牌以來規模已翻倍成長至逾88億元，除了跨國分散能降低帳面波動外，其採取「不配息」機制，將成分股股息自動滾入淨值再投資，不僅省去領息後不敢再投入的人性弱點，也能免除手續費、股利所得稅與二代健保補充保費耗損，在震盪市況中發揮資產壓艙石的作用。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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