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股票型ETF吸金955億美元 科技、金融產業最受青睞

經濟日報／ 記者謝卉筑／台北即時報導
過去一周股票型ETF淨流入達955.48億美元。圖／AI生成
過去一周股票型ETF淨流入達955.48億美元。圖／AI生成

富蘭克林證券投顧表示，過去一周股票型ETF淨流入達955.48億美元，其中美國市場吸金748.2億美元，為主要資金流入市場；產業方面，科技、金融及間接不動產產業獲資金青睞，能源、公用事業及原物料則呈現淨流出。

富蘭克林證券投顧指出，歐洲市場也有26.83億美元資金進駐，亞洲、東歐及日本分別獲得9.53億美元、3.25億美元及2.23億美元淨流入；反觀中國大陸市場，則遭37.81億美元資金淨流出。

富蘭克林證券投顧表示，全球股市上周反彈，那斯達克指數重新站回年線，顯示多方有意擺脫民主黨勝選帶來的市場陰霾。不過，反彈行情能否延續，仍須觀察四大情勢發展，包括輝達風波、美伊情勢、聯準會升息路徑，以及Anthropic上市進展。其中，輝達事件影響層面廣泛，除了接班安排，還涉及美國政府及國會聽證會調查，以及美國內部對商務部晶片出口管制政策的檢討與政治角力。考量短線消息面紛亂多變，建議投資人先以靜制動，等待情勢明朗。

富蘭克林證券投顧認為，目前盤勢缺乏主流引領，預期主要股市將呈現區間震盪，跌破前波低點的機率不高。若將投資時間拉長，著眼2027年企業獲利預估仍有兩位數成長，近期股價修正後，投資吸引力已逐漸浮現。

投資策略方面，建議投資人做好資產配置，核心部位首選多元布局的美國、全球或新興市場平衡型基金；股票型基金則可把握市場震盪時機逢低加碼。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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