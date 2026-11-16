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台股重挫 個股零股成交前五大除了台積全是ETF成交第一00406A

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股今開低走低，盤中個股、零股成交前五大除了台積電，全數被ETF包辦。示意圖／AI生成
台股今開低走低，盤中個股、零股成交前五大除了台積電，全數被ETF包辦。示意圖／AI生成

台股今（16）日開低走低，盤中一度重挫逾2,300點，不過盤中個股、零股成交前五大除了台積電，全數被ETF包辦。個股成交前五大包括主動中信台灣收益（00406A）逾90萬張排名第一、群益臺灣加權正2（00685L）逾71萬張排名第二、元大台灣50正2（00631L）逾57萬張排名第三、主動統一台股增長（00981A）逾40萬張排名第四，主動統一升級50（00403A）逾34萬張排名第五。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50有3,159萬，國泰永續高股息（00878）有675萬，元大高股息（0056）有550萬，元大台灣50正2有473萬，台積電（2330）有470萬。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 00406A主動中信台灣收益 00403A主動統一升級50 00981A主動統一台股增長 00631L元大台灣50正2 00685L群益臺灣加權正2

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