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民主黨若奪國會AI監管變數升高 兩大美股ETF迎布局契機

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
從歷史經驗來看，期中選舉後美股往往有較佳表現。法新社
從歷史經驗來看，期中選舉後美股往往有較佳表現。法新社

美國期中選舉牽動2027年政策走向，若民主黨拿下國會主導權，AI監管、關稅及綠能政策恐掀新一波變數，市場波動難免升高。不過，從歷史經驗來看，期中選舉後美股往往有較佳表現，道瓊、標普500指數ETF成資金避震布局選項。

2026年美國期中選舉後，若民主黨掌控參眾兩院，美國政策不確定性恐升高。不過，川普仍握有行政權及總統否決權，即使民主黨控制國會，也難以全面推翻既有政策。綠色能源則有望重新獲得政策支持，民主黨可透過預算及立法推動補貼延續，但仍受總統否決權及參議院60票門檻限制。展望2027年，預算、債務上限、關稅及AI監管等議題，仍可能成為美股短中期的重要政策風險。

市場憂心美國未來可能加強AI監管，高估值AI概念股短線恐面臨修正壓力，科技股波動也將隨之升高。相較之下，道瓊指數成分股以大型藍籌企業為主，涵蓋金融、醫療、工業及消費等多元產業，在市場震盪期間通常具備較佳抗跌能力，有助降低投資組合波動。統計2020年以來，道瓊指數每逢高檔回跌超過5%，後續反彈機率隨之提高，建議投資人短線可適度布局道瓊指數ETF。

從歷史經驗來看，統計1994年以來美國歷次期中選舉後的市場表現，標普500指數在選後一季及半年內的上漲機率與平均漲幅均明顯提升，顯示股市中長期仍將回歸基本面。儘管短線可能受到AI監管等政策變數干擾，但*標普500*指數具備產業分散優勢，防禦性相對較佳，投資人亦可留意相關ETF。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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