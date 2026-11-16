台股盤中重挫逾2000點！0050成本100元陷兩難 股民勸「103敢買、100不敢買」

台股16日盤中劇烈震盪，一度傳出下跌逾2000點，讓不少ETF投資人陷入加碼與停損的兩難。一名投資人在PTT股市板發文表示，前幾天以約103元買進元大台灣50（0050），目前平均成本約100元，持股占總資金45%至50%，面對大盤持續下殺，不知道該將持股提高至70%，還是反過來減半持有。

貼文曝光後，不少人認為0050屬於長期投資標的，不必因短線波動急著出場，有人直言「103敢買 100不敢買 你要不要再想想」、「買0050有在看短期的嗎」，也有人建議「你為何不把剩下資金除以5，慢慢加碼？」，認為分批投入比一次押注更容易控制風險。

另一派則主張持續持有，留言表示「0050跌就慢慢進 不過上次低到8開頭 看要不要等」、「當然加碼攤平 0050怕什麼 又不是個股」，甚至有人建議「定期定額設定下去刪app，努力工作生活三年後再打開」，認為不必過度關注短期價格。

不過，也有投資人對後市保持謹慎，直言「趁反彈減碼」、「停損比較安全」，另有人提醒「你先想想明天再2000你ok嗎？自己決定」，認為在行情尚未穩定前，應先評估自己能否承受更大的回檔，而不是急著提高持股比重。

這場討論凸顯大跌時的投資心理：同樣是0050，有人視為加碼機會，也有人擔心跌勢尚未結束。對原PO而言，真正需要衡量的不只是100元的買進成本，而是持股提高至70%後，若行情繼續下跌，剩餘資金與心理承受能力是否足以支撐長期持有。

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