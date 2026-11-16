快訊

星巴克大杯買1送1！限時4天「4款飲品」雙杯組115元起 會員每杯最低58元

黃仁勳下台衝擊台股暴跌逾2,000點有解嗎？分析師曝復出三部曲

捷克40萬人示威！國會爭議法案強行闖關引發抗議

聽新聞
0:00 / 0:00

00878受益人數創177萬新高！配息1.25元 今最後買進日、11/17除息

聯合新聞網／ 綜合報導
國泰永續高股息（00878）受益人數達177萬4,723人，創歷史新高，單週增加逾2.6萬人；本次配息1.25元，11月16日為最後買進日，17日除息，預定12月11日發放。記者余承翰／攝影
國泰永續高股息（00878）受益人數達177萬4,723人，創歷史新高，單週增加逾2.6萬人；本次配息1.25元，11月16日為最後買進日，17日除息，預定12月11日發放。記者余承翰／攝影

台股上周強勢反彈，ETF受益人數卻呈現分歧。統計11月6日至13日，全台365檔ETF中， 有高達七成（247檔）的ETF受益人數下降。反觀國泰永續高股息（00878）則不減反增，00878單週受益人增加逾2.6萬人，總受益人數達177萬4,723人，創下歷史新高。國泰投信提醒，本次參與00878收益分配的最後買進日為今（16）日，將於11月17日除息，預定12月11日發放。

台股11月以來歷經急跌與上週反彈，市場消息接連牽動投資情緒，行情回升與持有人數增加未必同步，加上各檔ETF投資市場與資產類型不同，因此，無法單以台股漲跌解釋人數變化。不過，00878連續兩週受益人數成長，顯示市場震盪期間，仍持續受到投資大眾及資金擁戴。

00878基金經理人江宇騰表示，面對近期行情快速變化，投資人可從「分批布局、檢視集中風險、追蹤企業獲利」三方向著手。首先應確認資金用途與持有期間，對於中長期配置需求，可透過分批投入，降低單次進場時點的影響，避免因短線急漲急跌而頻繁改變原有規劃；已有投資部位者，可進一步檢視不同基金之間是否重複持有相同個股或產業，避免持有多檔產品，實際風險仍集中於同一題材。00878持股橫跨金融、科技、電信及傳產，各產業的獲利來源與營運週期不同，有助分散單一產業波動的影響。

觀察基本面，00878經理人江宇騰認為，股市急跌後反彈不代表所有企業營運皆會同步改善，短線修正也未必意味產業需求反轉。科技業可追蹤人工智慧需求能否轉化為訂單、出貨與獲利；金融業則著重獲利延續性與資產品質；電信及傳產亦應依各自營運特性，檢視服務收入、終端需求與成本變化，作為評估持股的依據。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00878國泰永續高股息 ETF 除息 配息 受益人數 季配息

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

00878明除息1.25元！今年報酬率超車0050、0056…陳重銘看好明年續贏

國安基金進場等於台股見底？股海老牛籲「別急著ALL IN」：8次進場後繼續探底

0050跌到想認賠？投資人打算轉高股息、金融股 留言卻一面倒

黃仁勳4.4兆輝達持股下周可賣！8.12億股恐掀賣壓、重演賈伯斯清倉？

相關新聞

台股盤中重挫逾2000點！0050成本100元陷兩難 股民勸「103敢買、100不敢買」

台股16日盤中劇烈震盪，一度傳出跌逾2000點，0050投資人陷加碼或減碼兩難，網友建議分批投入、評估風險。

00878受益人數創177萬新高！配息1.25元 今最後買進日、11/17除息

00878受益人數單週增逾2.6萬、達177萬4,723人創新高，配息1.25元，11月16日最後買進，11月17日除息、12月11日發放。

00416A主打中小型股！台積電持股9.39％居冠 股民稱「主動式0050」

主動台新臺灣中小（00416A）第一大持股為台積電，權重9.39%，引發投資人質疑產品定位；網友則認為應觀察其餘持股與長期績效。

00961想學00878卻先降息？配息慘砍逾5成 00919、0056還在加息

00961配息由每單位0.19元降至0.09元，減幅約52.6%，引發高股息ETF穩定性討論；投資人提醒勿只看殖利率，也應關注淨值與配息來源

台股千點殺盤！00410A、00981A上周雙漲15％ 00991A重挫、0050相對抗跌

台股早盤重挫逾千點，00410A、00981A上週漲逾15%，00991A跌逾7.6%，0050相對抗跌。

投資免猜誰會漲？別草堆裡找一根針…用009826買進「稻草堆」布局全球

文章建議以009826布局全球股票，分散產業與單一國家風險，免挑個股，並可透過台股證券帳戶購買，避開海外投資複雜性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。