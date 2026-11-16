00878受益人數創177萬新高！配息1.25元 今最後買進日、11/17除息

台股上周強勢反彈，ETF受益人數卻呈現分歧。統計11月6日至13日，全台365檔ETF中， 有高達七成（247檔）的ETF受益人數下降。反觀國泰永續高股息（00878）則不減反增，00878單週受益人增加逾2.6萬人，總受益人數達177萬4,723人，創下歷史新高。國泰投信提醒，本次參與00878收益分配的最後買進日為今（16）日，將於11月17日除息，預定12月11日發放。

台股11月以來歷經急跌與上週反彈，市場消息接連牽動投資情緒，行情回升與持有人數增加未必同步，加上各檔ETF投資市場與資產類型不同，因此，無法單以台股漲跌解釋人數變化。不過，00878連續兩週受益人數成長，顯示市場震盪期間，仍持續受到投資大眾及資金擁戴。

00878基金經理人江宇騰表示，面對近期行情快速變化，投資人可從「分批布局、檢視集中風險、追蹤企業獲利」三方向著手。首先應確認資金用途與持有期間，對於中長期配置需求，可透過分批投入，降低單次進場時點的影響，避免因短線急漲急跌而頻繁改變原有規劃；已有投資部位者，可進一步檢視不同基金之間是否重複持有相同個股或產業，避免持有多檔產品，實際風險仍集中於同一題材。00878持股橫跨金融、科技、電信及傳產，各產業的獲利來源與營運週期不同，有助分散單一產業波動的影響。

觀察基本面，00878經理人江宇騰認為，股市急跌後反彈不代表所有企業營運皆會同步改善，短線修正也未必意味產業需求反轉。科技業可追蹤人工智慧需求能否轉化為訂單、出貨與獲利；金融業則著重獲利延續性與資產品質；電信及傳產亦應依各自營運特性，檢視服務收入、終端需求與成本變化，作為評估持股的依據。

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