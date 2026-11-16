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00416A主打中小型股！台積電持股9.39％居冠 股民稱「主動式0050」

聯合新聞網／ 綜合報導
00416A主打中小型股策略，卻因台積電以9.39%權重居第一大持股，引發投資人對選股定位及超額報酬來源的討論。記者陳正興／攝影
00416A主打中小型股策略，卻因台積電以9.39%權重居第一大持股，引發投資人對選股定位及超額報酬來源的討論。記者陳正興／攝影

主動式ETF選股策略再掀討論！一名投資人在PTT股市板發文指出，主打中小型股的主動台新臺灣中小（00416A），第一大持股竟是台積電，權重達9.39%，讓他忍不住直呼「蛤？不是主打中小股本選股嗎？ 怎麼第一大持股還是台股最大巨獸XD」，質疑產品定位與實際持股存在落差。

原PO表示，並非認為主動式ETF不能投資台積電，畢竟經理人本來就有配置彈性，但若投資人是看上中小型股策略才進場，卻發現最大持股仍是台股權值王，難免感到困惑。他進一步觀察，00416A也持有創意、聯亞、奇鋐及台光電等成長股，但仍好奇未來超額報酬究竟來自哪些標的，甚至直言「如果最後績效主要還是靠台積電撐場 那我買這檔的意義是什麼？XD」。

貼文曝光後，有人認為配置台積電是為了避免績效與大盤脫節，留言指出「你不買台積電的話你會脫節大盤報酬太多」、「買個保險啊 全中小要馬噴爆要馬跌爆」，也有人認為經理人必須兼顧流動性與市場表現，不能只看產品名稱就認定持股應完全排除大型權值股。

不過，也有投資人質疑主動式ETF與市值型ETF的差異，直言「就主動式0050」、「我就買台積買這個幹嘛」，另有人指出「台積電才9%多，剩下九成在幹嘛才是重點吧XD」，認為真正值得觀察的，是其餘持股能否創造超額報酬，而非單看第一大持股。

針對中小型股的定義，有留言提醒「寫得很清楚，中小型公司不低於60%」，也有人指出00416A公開說明書對中小型公司的認定，與一般投資人理解的市值排名不同。這場討論凸顯主動式ETF的選股彈性與投資人期待之間的落差，至於00416A能否展現中小型股策略優勢，仍須觀察後續持股配置與長期績效。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00416A主動台新臺灣中小 ETF 2330台積電 0050元大台灣50

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