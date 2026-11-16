00961想學00878卻先降息？配息慘砍逾5成 00919、0056還在加息

高股息ETF配息穩定性再度引發討論！一名投資人在社群平台發文指出，FT臺灣永續高息（00961）先前每單位配息一度達0.19元，當時年化殖利率約18%，基金規模也曾突破150億元，未料短短幾個月後，配息金額降至0.09元，減幅約52.6%，讓他質疑高配息是否難以長期維持。

原PO認為，00961成立時間較晚，累積資本利得相對有限，加上過去績效不算突出，可能是配息快速調降的原因。他也將00961與00878、00919及0056比較，指出其他老牌高股息ETF近期仍有調高配息的表現，擔心若台股持續震盪，未來其他高股息產品也可能面臨調整。

此外，原PO提醒，即使是採取不同收益策略的主動式ETF，例如主動中信台灣收益（00406A），也不能將現階段配息視為固定收入。若基金淨值持續下滑，未來配息能力仍可能受到影響，投資人不應只看眼前的年化殖利率，就忽略本金波動與配息來源。

貼文曝光後，有人直言「00961就想要學878啊，就果績效比別人差，配息還呼高呼低」，也有人分享「自從它調降後。我就全部清光。」、「不重要，我已經把00961的部位換回國泰永續高股息（00878）啦」，顯示部分持有人對配息變動感到失望。不過，也有人認為「就算對半砍也是很高」，對降息幅度抱持不同看法。

另有投資人提醒「若是想安穩領息，還是不要重壓一檔，產業都是會輪替的，沒人能保證可以一直安穩領息。」也有人指出「任何一檔ETF沒說一定會配息阿~ 也沒說一定持續高息阿~」，認為應先理解商品特性。這波討論也凸顯，高股息ETF的配息金額並非保證，除了領息多寡，淨值變化、配息來源與含息總報酬同樣值得關注。

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