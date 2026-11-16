台股千點殺盤！00410A、00981A上周雙漲15％ 00991A重挫、0050相對抗跌

受美國通膨數據居高不下引發升息預期，以及輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳去職後的高層人事地震持續發酵，台北股市今（16）日早盤承受沉重賣壓，加權指數開低走低狂瀉逾千點，一舉失守43000點大關。

在大盤劇烈震盪之際，台股主動式ETF走勢出現明顯分化，其中主動永豐科技趨勢（00410A）與主動規模王「主動統一台股增長（00981A）」近期反彈力道並駕齊驅，但高度集中於半導體與載板族群的「主動復華未來50（00991A）」則成為今日殺盤重災區，盤中跌幅逾7.6%居三檔之冠；至於長期被動式市值型霸主元大台灣50（0050）因有金融與傳產權重緩衝，跌勢相對收斂並緊貼大盤表現。

在近期台股劇烈震盪與11月12日千點殺盤、上周五反彈的行情中，00410A與00981A展現截然不同的突圍策略，上週5日累積漲幅分別達15.07%與15.10%，不僅並駕齊驅，更雙雙大幅領先0050的10.22%及00991A的12.92%。

對比兩檔領先群的結構，受益人突破百萬、規模千億級的00981A採取「大開大闔、逢低收攏台積電與聯發科」的權值集中策略，換股節奏明快並迅速跟上雲端大廠自研晶片（ASIC）轉單題材；反觀今年8月才掛牌、規模約20億元的00410A，則憑藉「船小好掉頭」及不設市值前150或300大門檻的選股彈性，在11月12日重挫日中繳出僅跌3.64%的成績，成為三檔主動式ETF中最抗跌的標的。

進一步拆解00410A與00991A的明顯落差，核心關鍵在於「產業集中度」。00991A鎖定中大型潛力股，前十大持股佔比高達76%，且半導體（42%至44%）與電子零組件（39%至41%）合計超過83%，其中PCB與ABF載板比重更高達21.5%，在市場殺估值階段承受了最大賣壓，今日盤中跌幅也最深；而00410A結合景氣周期與RICHED六大指標，將逾4成資金分散布局於零組件（25.65%）與光通訊（14.50%），並涵蓋低軌衛星、水冷散熱等族群，將台積電權重控制在7%至9%的健康水位，成功避開單一族群超跌風險。

0050作為被動式市值型ETF的長期霸主，憑藉極低經理費與緊貼大盤的特性，依然是長線穩健配置的核心指標；不過對於想在台股4萬點高檔震盪中追求超額報酬的小資族而言，今日盤中回檔後00410A股價來到9.93元（跌破10元發行價），買進一張僅需不到1萬元，相較於0050一張近10萬元、00981A約2.3萬元的門檻親民許多，搭配半年配息（3、9月）與分散中小型黑馬的選股機制，成為市場逢低分批卡位的關注焦點。

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