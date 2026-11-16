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00949暫停初級市場申購 參與13%除息前宜留意合理折溢價

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
復華日本龍頭（00949）將進行掛牌來首次除息。示意圖／AI生成
復華日本龍頭（00949）將進行掛牌來首次除息。示意圖／AI生成

復華日本龍頭（00949）將進行掛牌來首次除息，每受益權單位配發3.02元，以16日平盤價22.48元估算，單次配息率高達13.4%，換算下來，只要買進一張就可領到3,020元現金，消息一出立刻引發存股族高度關注，上周受益人數大增3,587人，攀升至20,738人，顯示在面臨全球金融市場震盪之際，具備國際護城河優勢的日本龍頭企業，已成為資金尋求資產配置與防禦避險的新寵兒。

復華投信指出，復華日本龍頭以10月31日做為收益分配評價日，11月18日為除息交易日。為保障既有ETF受益人權益，避免除息交易日前復華日本龍頭因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，故於11月16日起至11月17日，暫停受理初級市場申購。

復華投信表示，在復華日本龍頭暫停受理申購期間，投資人雖無法於初級市場申購，仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買進受益憑證，惟因暫停受理申購導致市價相對於淨值可能出現大幅溢價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。

不過，投資人仍須留意，ETF配息率不等於實際投資報酬率，配息亦可能來自收益平準金或資本利得，且除息後基金淨值將相應調整。投資日股ETF亦須考量日本股市波動及匯率風險，建議以長期總報酬、產業配置及自身風險承受能力作為投資評估依據。

復華日本龍頭除息日預計11月18日，最後買進日落在11月17日，本次配息發放日預計為12月14日，欲參與本次除息行情投資人，請於最後買進日前伺機進場布局。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

除息 申購 配息 00949復華日本龍頭

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