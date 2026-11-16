台股上周暴漲近4千點你賺到了嗎？人氣ETF反彈力揭曉 僅2檔贏大盤

台股上周強彈近4,000點，周線終結連四黑；本周將面對台指期結算、輝達高層異動後首份財報公布，及輝達前執行長黃仁勳後續出席美國國會閉門質詢等多重不確定因素，選股成為重要課題。統計台股上周大漲，百萬人氣6六檔ETF中，只有主動統一台股增長（00981A）、元大台灣50（0050）2檔跑贏大盤，法人認為，投資人在震盪行情中可擇優分批買進或以定期定額布局。

統計截至11月13日，受益人百萬的人氣ETF有6檔，分別為：元大台灣50 395.7萬人、元大高股息（0056）179.4萬人、國泰永續高股息（00878）177.5萬人、群益台灣精選高息（00919）152.4萬人、凱基台灣TOP50（009816）101.2萬人，及00981A 101萬人。

但是高人氣不一定與反彈修復力成正比，台股大盤單周大漲10.01%，這6檔人氣ETF上周股價雖全數走揚，但00981A與0050反彈力道最強勁，單周漲幅分別衝上15.1%與10.81%；其餘如009816上漲9.65%緊追在後，高股息族群0056、00878、00919反彈幅度則落在4.6%至6.2%之間，表現相對溫吞。

展望台股後市，統一投信台股研究團隊表示，台股短線融資大幅縮減，意味著槓桿籌碼逐步清理，搭配國安基金及禁空令等政策支撐，且AI產業基本面仍正向，在各國持續進行AI軍備競賽下，整體產業仍處於「需求遠大於供給」的格局，AI長線多頭趨勢並未改變，投資人可透過定期定額搭上AI長線列車。

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