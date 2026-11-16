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投資免猜誰會漲？別草堆裡找一根針…用009826買進「稻草堆」布局全球

聯合新聞網／ 009826貝萊德世界股票收藏家
指數投資強調不必猜測個股與產業漲跌，009826透過全球股票配置，讓投資人以台灣證券帳戶參與世界股市。記者余承翰／攝影
指數投資強調不必猜測個股與產業漲跌，009826透過全球股票配置，讓投資人以台灣證券帳戶參與世界股市。記者余承翰／攝影

不要在稻草堆找一根針，把稻草堆買下來！

AI、科技、金融、傳產、航運、電信、營建、生技等，都是好股票，但各種產業的景氣都是輪動，景氣時機與期間也都無法預測，最聰明的投資人就是如同約翰‧柏格先生說：「不要在稻草堆找一根針，把稻草堆買下來！」這樣就不需要在稻草堆找那一根針，也能囊括所有市場報酬，更分散個股風險。

分散、分散、分散，最分散的就是投資全世界股票，賺到全世界各國的龍頭，分散單一國家的風險，長期穩定向上，不會有劇烈波動。

全世界股票，推薦009826，可以避免美國券商與複委託的複雜性，更能避免美國法律規定的遺產處理或遺產稅等稅務或其他問題（人有旦夕禍福），用台股證券帳戶就可以購買，它是台灣第一檔全世界股票ETF

◎本文獲 009826貝萊德世界股票收藏家 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 ETF 傳產 個股 科技 布局

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