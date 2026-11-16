00878＋00980A超香！棒棒讚「11月除息ETF神組合」：年息率破12%、報酬率衝逾51%

11月除息，國泰永續高股息（00878）＋主動野村臺灣優選（00980A）這個組合，似乎有點香？先前聊到主動統一升級50（00403A）首期配息0元的消息，不少人覺得還不如用00878搭配主動式00982A，還可以多領780元，CP值相當高。

不過，查了一下同為11月除息的另一檔主動式00980A，發現這組合也頗香！

神隊友配息數據觀察

00982A：Q4配0.78元，預估年息率高達15.11%，全年總配息2.437元，現金流火力很強。

00980A：Q4預估配0.688元，預估年息率12.08%，全年總配息達2.174元，其實也不差。

總報酬比一比

雖然00980A的配息比起00982A確實「少了一咪咪」，但今年以來的含息總報酬（截至11/11）達51.31%，明顯超越00982A的44.48%。

00980A是誰？00980A是台灣首檔主動式ETF，由投信團隊實地走訪企業建立研究池，並透過成長、價值與動能三大指標進行動態評分、主動選股，精選具基本面支撐與趨勢動能的優質台股。

棒棒碎碎念

極致高殖利率與現金流：00878+00982A是強悍的組合。

想在領雙位數高息的同時，再多榨出一些總報酬價差：00878+00980A這組搭配還算香。

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