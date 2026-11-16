快訊

仙台機場退稅新制首例！台人買1物刷護照亮紅燈 日7名海關急圍查

微軟Word大變動！12月砍超實用功能「舊文件受影響」 官方曝改善方法

私校防跳槽／升等竟成賣身契？他寧棄副教授職位也要逃

聽新聞
0:00 / 0:00

00878＋00980A超香！棒棒讚「11月除息ETF神組合」：年息率破12%、報酬率衝逾51%

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
比較11月除息ETF組合，指出00878搭配00980A可在領取雙位數高息的同時，兼顧更亮眼的總報酬，適合想要現金流與成長並重的投資人。記者張文玠／攝影
比較11月除息ETF組合，指出00878搭配00980A可在領取雙位數高息的同時，兼顧更亮眼的總報酬，適合想要現金流與成長並重的投資人。記者張文玠／攝影

11月除息，國泰永續高股息（00878）＋主動野村臺灣優選（00980A）這個組合，似乎有點香？先前聊到主動統一升級50（00403A）首期配息0元的消息，不少人覺得還不如用00878搭配主動式00982A，還可以多領780元，CP值相當高。

不過，查了一下同為11月除息的另一檔主動式00980A，發現這組合也頗香！

神隊友配息數據觀察

00982A：Q4配0.78元，預估年息率高達15.11%，全年總配息2.437元，現金流火力很強。

00980A：Q4預估配0.688元，預估年息率12.08%，全年總配息達2.174元，其實也不差。

總報酬比一比

雖然00980A的配息比起00982A確實「少了一咪咪」，但今年以來的含息總報酬（截至11/11）達51.31%，明顯超越00982A的44.48%。

00980A是誰？00980A是台灣首檔主動式ETF，由投信團隊實地走訪企業建立研究池，並透過成長、價值與動能三大指標進行動態評分、主動選股，精選具基本面支撐與趨勢動能的優質台股。

棒棒碎碎念

極致高殖利率與現金流：00878+00982A是強悍的組合。

想在領雙位數高息的同時，再多榨出一些總報酬價差：00878+00980A這組搭配還算香。

◎本文獲 棒棒的理財失控週記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

報酬率 ETF 00980A主動野村臺灣優選 00878國泰永續高股息

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台股四箭齊發抗AI逆風 多頭拚重掌發球權 挑戰45,441點關卡

0050跌到想認賠？投資人打算轉高股息、金融股 留言卻一面倒

黃仁勳4.4兆輝達持股下周可賣！8.12億股恐掀賣壓、重演賈伯斯清倉？

市場氣氛轉弱 外資調降廣達、鴻海及緯創等AI伺服器概念股目標價

相關新聞

00416A主打中小型股！台積電持股9.39％居冠 股民稱「主動式0050」

主動台新臺灣中小（00416A）第一大持股為台積電，權重9.39%，引發投資人質疑產品定位；網友則認為應觀察其餘持股與長期績效。

00961想學00878卻先降息？配息慘砍逾5成 00919、0056還在加息

00961配息由每單位0.19元降至0.09元，減幅約52.6%，引發高股息ETF穩定性討論；投資人提醒勿只看殖利率，也應關注淨值與配息來源

台股千點殺盤！00410A、00981A上周雙漲15％ 00991A重挫、0050相對抗跌

台股早盤重挫逾千點，00410A、00981A上週漲逾15%，00991A跌逾7.6%，0050相對抗跌。

投資免猜誰會漲？別草堆裡找一根針…用009826買進「稻草堆」布局全球

文章建議以009826布局全球股票，分散產業與單一國家風險，免挑個股，並可透過台股證券帳戶購買，避開海外投資複雜性。

00878＋00980A超香！棒棒讚「11月除息ETF神組合」：年息率破12%、報酬率衝逾51%

11月除息，00878+00980A這個組合，似乎有點香？先前聊到00403A首期配息0元的消息，不少人覺得還不如用00878搭配主動式00982A，還可以多領780元，CP值相當高。 不過，查了一下同為11月除息的另一檔主動式00980A，發現這組合也頗香！

黃仁勳卸任風波延燒！輝達財報恐震8％ 009813萬元布局美股50強

輝達將公布黃仁勳卸任後首份季度財報，選擇權預估股價震盪幅度恐達8%；台股重挫之際，009813早盤回檔至11.35元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。