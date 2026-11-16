黃仁勳卸任風波延燒！輝達財報恐震8％ 009813萬元布局美股50強

輝達（NVIDIA）即將於台灣時間11月18日清晨公布第3季財報並召開法說會，由於這是創辦人黃仁勳卸任後的首度季度業績揭曉，市場避險情緒急劇升溫，選擇權市場預估輝達股價上下震盪幅度恐達8%。

受此不確定性影響，台股今（16）日早盤重挫逾1450點，而美股科技權值股近期亦呈現高檔震盪，帶動貝萊德標普卓越50（009813）今日早盤隨勢小幅拉回，盤中最低觸及11.35元，截至上午10時報11.37元（上周收盤價為11.47元），距離近52周高點11.85元出現難得的回檔空間。

面對即將登場的財報超級波動週，許多投資人雖想趁著市場利空回檔逢低卡位，卻又擔憂單押個股面臨「關鍵人物風險」或接刀子壓力。

相較於動輒數百美元的美股科技個股，009813目前股價僅11元出頭，代表投資人只需約1.1萬餘元新台幣，便能一次成為美股50大超級巨頭的股東，大幅降低參與美股核心資產的資金門檻。

此外，009813由全球最大資產管理品牌貝萊德發行，其選股池限定於具備嚴格獲利能力與流動性門檻的標普500成分股，並於每年6月進行成分股審核、每季調整權重，具備自動「汰弱留強」的制度優勢，同時採用規模級距費率（規模越大、管理費與保管費越低）。

在單一企業治理風波引發市場恐慌之際，透過指數化投資與定期定額分批布局，不僅能有效分散單一公司風險，也能在波動市況中穩健累積長期資產。

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