台股早盤狂瀉1460點！009826跌幅不到大盤六分之一 全球分散布局展抗跌力

受美股科技股走弱拖累，台股今（16）日早盤開低走低，盤中最低一度狂瀉逾1460點下探至42211.49點，截至上午9時46分仍大跌1180.92點、跌幅2.70%，報42494.20點。

反觀被市場稱為「台版VT」的貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）展現高度抗跌韌性，今日以10.14元平盤開出後走勢平穩，截至上午9時46分僅微跌0.04元、跌幅0.39%，報10.10元，盤中最低僅觸及10.08元，波動幅度明顯小於台股大盤。

分散全球與11大產業 化科技股震盪

近期AI與半導體權值股進入高檔震盪期，凸顯台灣投資人過去過度集中壓重台股的「本土偏誤」風險。

由於台股加權指數高度集中於半導體與電子權值股，一旦科技產業出現雜音，大盤波動便會急劇放大；反觀009826追蹤「標普TIP世界股票指數」，投資範圍橫跨全球近40個國家、涵蓋超過1000至2200檔大中小型股（覆蓋全球約90%可投資市值），其中台灣權重僅約3.2%，單一市場重挫對整體淨值的衝擊極為有限。

產業配置上，009826除了資訊科技約佔30%至31%之外，更均衡布局金融、工業、醫療保健與非必需消費等11大產業，當科技類股面臨回檔修正時，其他防禦型或價值型產業能有效接住資金輪動並抵銷部分跌幅。

也因此，009826自今年8月掛牌以來規模快速突破88億元，定期定額人數更呈現逆勢成長，顯示市場資金正從單純追求極致報酬，逐步轉向兼顧下檔保護的全球配置。

不配息自動再投入 免稅費損耗助長線抱緊

市場大跌日往往是檢視投資組合抗震能力的試金石，許多投資人在暴跌時容易因帳面劇烈縮水而恐慌砍在低點。

009826不僅透過分散全球降低單一市場波動，更採取「不配息」設計，將成分股配發的股息直接滾入基金淨值自動再投資，一方面省去領息後手動再投入的交易成本，以及股利納入綜合所得稅與二代健保補充保費的耗損，另一方面也能幫助投資人在震盪市況中穩健抱住資產，完整參與全球經濟的長期複利成長。

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