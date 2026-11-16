台股ETF本周27檔將除息 這檔自低點反彈以來漲幅奪冠

受AI投資回報疑慮、AI監管政策不確定升溫影響，台股自鄰近5萬點大關回落，跌至11月6日失守4萬點，跌幅逾20%，隨著盤勢波動加劇，市場焦點轉向兼具績效亮眼、配息穩健兩大優勢的台股ETF。

本周有27檔台股ETF即將除息，平均預估年化配息率超過10%，進一步觀察這27檔ETF自11/6低點反彈以來的績效，有11檔打敗同期大盤的10.01%，漲勢凌厲，其中，主動群益台灣強棒（00982A）上漲16.6%，漲幅居冠，本次預估每股配發0.78元，預估年化配息率16.03%，整體表現最佳。

市場法人認為，00982A自掛牌以來已繳出翻倍成長的好成績，今年即使歷經美伊戰爭、貨幣政策不確定性、AI前景疑慮的衝擊，依舊繳出亮眼表現，展現主動式ETF能靈活應變行情、創造超額報酬的優勢。

市場法人指出，00982A自首次配息以來，已連續6次配息，更四度提升配息金額，還達成次次填息的驚人紀錄，讓投資人息利雙收。00982A最新預估每股配發0.78元，有意參與領息的投資人，最晚需在11月16日買進，收益分配發放日則在12月11日。

群益投信主動式台股ETF研究團隊表示，儘管上周台股表現回神，大漲逾3,000點，但外資仍持續賣超，進而限制台股漲幅。不過今、明兩年台股企業獲利年增率上修至65%、30%，顯示台股基本面穩健，並突顯當前台股估值極具吸引力。後續可觀察外資是否歸隊、成交量是否放大，以確認台股能否重回上漲趨勢。綜合來看，台股在具備基本面、評價面兩大優勢下，預期台股多頭格局有望延續，若有回檔，皆是佈局中長線的好時機。

00982A經理人陳沅易指出，AI產業正從算力擴張，進入投資報酬驗證階段，加上主權AI與在地化需求不斷增加，預期在政策面干擾消退後，AI投資仍有機會重回正軌。在AI趨勢未變下，台股AI供應鏈獲利將持續成長，成長動能亦逐步擴散至非AI產業，有利中長期市場表現。

陳沅易表示，操作上，隨著AI應用由模型延伸至推論、數位代理人，運算資源需求持續提升，將帶動相關設備與廠務工程需求，而具備技術優勢、跨區域服務能力、訂單能見度的供應鏈值得持續關注。

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