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00878明除息1.25元！今年報酬率超車0050、0056…陳重銘看好明年續贏

聯合新聞網／ 綜合報導
國泰永續高股息（00878）將於11月17日除息，每股配發1.25元。陳重銘指出，00878今年報酬率超越0050與0056，並看好明年仍有機會延續領先表現。聯合報系資料照
國泰永續高股息（00878）將於11月17日除息，每股配發1.25元。陳重銘指出，00878今年報酬率超越0050與0056，並看好明年仍有機會延續領先表現。聯合報系資料照

針對國泰永續高股息（00878）即將於明（17）日周二除息、每股配發1.25元現金股利，財經作家「不敗教主」陳重銘在影音節目中提醒，有意參與除息的投資人，今（16）日為最後買進日。

他指出，00878採季配息機制，此次單季配息率高達3.7%，表現相當亮眼，不過高配息並非唯一重點，股息是否能順利填息並真正放進口袋才是關鍵，後續仍須持續觀察下一季是否具備維持高配息的實力。

陳重銘分析，若從今年以來的整體報酬率來看，00878表現相當優異，不僅贏過元大高股息（0056），甚至打敗市值型的元大台灣50（0050）；他解釋，投資被動型ETF必須先看懂其追蹤指數的選股邏輯差異，0056是預測挑選未來一年高配息的標的，而00878則是依據過去三年殖利率表現篩選「過去表現好的資優生」。

至於00878今年為何能超車0050，陳重銘認為關鍵在於持股集中度與產業分散性。

他指出，0050屬於市值型ETF，不考慮配息且權重過度集中於台積電；過去台積電從60元一路大漲至2000多元時，確實帶動0050表現強勢，但如今台積電因市值過於龐大、股價相對不易大幅拉動，今年走勢便落後部分AI類股。

反觀00878成分股中有約37%配置於金融股，第一大持股為中信金，整體持股分散性更佳、不會過度壓重單一個股，因此今年報酬率得以順利超車0050，他更看好明年00878依然有機會繼續領先。

陳重銘最後強調，市面上ETF種類繁多，投資人必須先花心思研究每檔ETF追蹤的指數特點，「要先有腦挑出好的ETF，才可以無腦長期投資」。

◎本文獲 不敗教主-陳重銘 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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