科技股評價修正資金轉進生技 相關指數近一月上漲近7.1%

近期市場資金輪動快速，先前表現凌厲的科技股評價修正，部分資金轉向評價合理且基本面穩健的生技醫療股配置，以最具代表性的NBI生技指數來看，近一月上漲近7.1%，相較代表科技股的那斯達克指數近月回檔6.7%，更顯出色，觀察近一月美股標普500成分股各類股表現，同樣也以醫療保健股表現最佳，投資人不妨透過生技ETF卡位行情。

群益投信生技產業研究團隊表示，生技醫療產業的特性在於無論景氣好壞，在人口老化趨勢下，對於醫療服務與用藥需求仍保持增長，對於抗癌、止痛、體態管理的需求不會消失，故即使近期在國際股市波動劇烈下，類股表現也相對抗跌。

展望後市，隨新藥研發成果陸續浮現，為產業增添成長契機，截至10月底，美國FDA今年累計核准47項新藥，顯示創新藥物開發進展良好，加上重要醫學年會接棒登場以及大型藥廠尋求併購與授權機會，皆有利生技醫療產業中長期發展。

群益那斯達克生技ETF（00678）經理人邱郁茹指出，近期生技醫療產業亮點匯聚，包括癌症疫苗取得突破，也讓基因定序、DNA合成及AI輔助診斷等相關產業創造新需求，此外，減重藥物研發也持續創新，朝多重激素與口服療法發展，隨新藥開發進程推進，有望拓展新的治療選項。

此外，生技產業也因融資環境改善，迎來復甦，隨生技資金回流，逐步轉化為實驗室設備與耗材採購需求，加上美國製藥業製造回流及AI藥物研發加速，推升高階試劑、基因分析與生命科學儀器需求，相關企業營運可望逐步改善。

整體來看，在產業基本面趨勢不變、營收持穩向好、評價合理且投資題材多元下，看好中長期生技醫療股表現。

富邦基因免疫生技ETF經理人陳婉寧表示，相較於科技股高度受到AI資本支出與市場情緒牽動，生技醫療產業具備相對獨立的成長驅動因素，包括創新藥物研發、臨床試驗成果、新藥核准及企業併購等，有助於提升投資組合的產業多元化程度。從產業基本面觀察，隨著全球人口高齡化、精準醫療及免疫療法持續發展，加上AI技術加速應用於藥物研發，有望提升新藥開發效率，為生技產業注入長期成長動能。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。