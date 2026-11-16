搭上美國兩黨合推法案利多 電力能源ETF有錢景

美國聯邦參議院通過啟動《跨黨派美國可負擔性與就業法案》（BAAJA），這是美國期中選後首度攜手合作的重大立法行動，主要目的是準備簡化並加速發電廠、天然氣管線、輸電線路及其他能源建設審查流程。

法人表示，兩黨共同攜手擴電，拉高資料中心參與電網投資，有利推動美國發電設備、跨州輸電設備及區域電網等相關需求，推升海外電力能源ETF後市。

根據CMoney統計，五檔海外電力能源主題ETF今年來績效表現不俗，主打潔淨能源的富邦ESG綠色電力ETF（00920）與主要布局美國電力基礎行業的台新美國電力基建ETF（009805），今年來分別上漲25.2%、18.6%。至於成交量，資金明顯集中台新美國電力基建、中信數據及電力兩檔ETF，近月均量逾數千張。

根據彭博NEF發布最新報告指出，預估全球AI數據中心用電量，將增至目前的近四倍，達2,354太瓦時（TWh），約占全用電量7%，其中，擬搭配數據中心興建的燃氣發電容量合計達181百萬瓩（GW），逾九成位於美國；另外，根據不動產顧問公司魏理仕（CBRE）數據顯示，截至今年年中，美國八個主要市場的在建數據中心容量達7.5百萬瓩，創歷史新高，顯示美國數據中心興建熱潮不斷，隨國會最新公布將擬鬆綁能源計劃審查流程，有助於美國資料中心擴張，直接帶旺AI電力基建商機湧現。

台新美國電力基建ETF經理人王惜安表示，全球正處於規模空前的AI基礎建設擴張週期，雖然美國期中選舉後，市場擔憂民主黨掌控國會將推動更嚴格的人工智慧（AI）監管，進而拖慢數據中心擴建速度，不過最新的BAAJA法案出現，讓市場吃下定心丸，加上美國多項AI基礎設施工程已經動工，2027年數據中心的資本支出規模不太可能立即受到重大衝擊。

中信數據及電力ETF經理人陳雯卿認為，AI產業已逐漸形成正向循環。當模型業者營收成長，將擴大算力採購；而算力需求增加，又需要更多數據中心及穩定電力作為支撐。因此，從晶片、伺服器、網通設備，到機房建置、散熱、電網與發電設備，整條AI基礎建設產業鏈都可望受惠。尤其近年全球科技巨頭積極簽署長期購電協議（PPA），顯示市場關注焦點已逐漸從晶片供給轉向電力供應能力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。