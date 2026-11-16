科技族群好威 成ETF定期定額追捧標的

近期台股受到國際科技股波動、外資籌碼調節及市場不確定性影響，不過投資人長線布局台股熱情不減，定期定額投資持續升溫。

根據投信投顧公會資料，統計至10月底，近一年台股ETF定期定額扣款筆數成長率排行榜出爐，前十名多數與科技相關，顯示投資人積極透過定期定額參與台灣科技產業成長趨勢。

觀察近一年台股ETF定期定額扣款筆數成長率前十名，富邦科技（0052）以517.2%位居榜首，其次群益半導體收益（00927）483.4%、野村臺灣新科技50（00935）為353.2%，中信關鍵半導體222.9%。成長率前四名均為科技相關ETF，反映AI及半導體產業長期成長趨勢持續受到投資人青睞。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，近期台股受到美股科技股震盪及資金重新調整配置影響，短線震盪難免，但全球AI基礎建設投資趨勢未變，從先進製程、先進封裝到高效能運算及AI伺服器，台灣科技供應鏈仍扮演關鍵角色。

隨著市場焦點逐步由題材轉向實際營收、訂單及獲利表現，具備技術領先優勢與長期成長潛力的科技龍頭企業，仍值得投資人持續關注。

展望後市，AI資本支出擴張與半導體技術升級仍是台股中長期重要成長引擎。面對短線行情震盪，投資人可善用定期定額分散進場時點風險，避免追高殺低，並透過長期紀律投資，參與台灣科技產業成長機會。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧分析，輝達前執行長黃仁勳因風波閃辭引發震撼，市場資金迅速轉向ASIC陣營以及競爭對手，帶動客製化晶片供應鏈崛起，顯示AI供應鏈短期雖有情緒性利空，但長線動能仍在。

隨大型雲端服務商持續投入AI資料中心，AI應用也逐步從雲端延伸到企業端與終端裝置，也將進一步提升半導體需求。

張圭慧指出，就產業趨勢觀察，隨AI應用從模型訓練擴展至推論，雲端業者對效能、功耗及整體建置成本的要求持續提高，有利客製化晶片發展。IP業者的成長動能，值得從客戶專案進度與量產規模持續追蹤；先進製程與封裝技術，則是將晶片設計轉化為實際運算效能的重要環節，因此看好具備技術門檻、客戶合作基礎與量產能力的供應鏈，爭取更多AI投資機會。

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