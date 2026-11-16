主動式ETF期貨 要來了

臺灣期貨交易所結合主動式ETF與期貨，預計於年底推出主動式ETF期貨，每口表彰1萬個（即10張）受益權單位，相關規章修正業獲主管機關核准。

期交所表示，新商品結合主動式ETF的選股特色與期貨的多空交易機制，將提供交易人參與主動式ETF行情及管理價格風險的新選擇；看好標的ETF後市時，可買進期貨參與行情；預期短期回檔時，也可因應行情變化賣出期貨。

隨著AI投資前景、科技股評價及國際政策議題交互影響，台股波動明顯升高，交易人對於靈活調整部位及避險工具的需求也隨之增加，主動式ETF期貨上市後，將進一步擴充ETF期貨商品範圍，提供交易人更多元的操作選擇。

與直接買賣現貨相比，主動式ETF期貨採保證金交易制度，交易人可依市場判斷建立多空部位，無須先持有標的ETF，有助提升資金運用效率及交易彈性；已持有標的ETF現貨的交易人，也可透過賣出期貨，暫時降低現貨部位的價格曝險，無須立即出售現貨。期貨交易稅比照現行ETF期貨，按每次交易契約金額課徵10萬分之2；以期貨成交價30元、每口契約價值為30萬元為例，單次交易每口期貨交易稅為6元。

期交所表示，主動式ETF配息時，期貨與現貨的開盤參考價皆會配合除息調整，並且依分配收益調整買賣雙方未沖銷部位的權益數。例如主動式ETF每單位配息0.5元、除息前一交易日期貨結算價為30元時，除息當日期貨開盤參考價將調整為29.5元，買方每口未沖銷部位權益數增加5,000元，賣方則減少5,000元，以維持雙方權益不因標的ETF除息而受影響。

主動式ETF由基金經理人主動選擇投資機會，主動式ETF期貨則讓交易人進一步依自身市場判斷，靈活調整部位。期交所持續因應市場發展與交易人需求，拓展期貨商品。透過推出主動式ETF期貨，提供更多元的交易與風險管理工具，並促進期現貨市場相互發展。

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