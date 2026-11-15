主動式ETF上周加碼！TOP10電子股占多數 這檔獲7,289張加碼最多

主動式ETF規模持續成長，上周台股反彈3,973點，主動式ETF加碼標的成為市場焦點。統計上周主動式ETF加碼前十名台股，緯創（3231）獲得7,289張加碼登上第一，其次是南亞（1303）5,526張，第三名的大成鋼（2027）有5,233張。

加碼四到十名分別是台積電（2330）、中信金（2891）、日月光投控（3711）、鴻海（2317）、愛普*（6531）、元大金（2885），以及金像電（2368）。產業來看，主動式ETF加碼電子股六檔、金融股二檔，傳產股二檔。前七名加碼均超過3,000張。

主動玉山關鍵科技ETF（00413A）經理人郭明玉表示，台股經過近期修正後，部分科技股評價已回落至相對合理區間，台灣電子指數預估本益比由24.8倍修正至19.3倍，市場情緒降溫有助消化過高預期，提升中長期投資吸引力。在AI長期成長趨勢未變、企業獲利持續擴張下，投資人無須因短期波動而過度悲觀，持有者可續抱基本面良好的標的，中長線投資人可把握拉回機會分批布局。

觀察台股科技產業基本面，郭明玉認為，AI及運算需求的長期成長趨勢並未改變，包括AI Token使用量持續高速成長、GPU租賃價格維持高檔，以及雲端服務供應商（CSP）相關訂單能見度持續提升，都顯示終端需求依舊強勁。

隨市場持續上修台股獲利預估，整體台股2026年獲利年增率上看50%，其中AI股達60%、非AI股亦提升至30%，顯示AI紅利已由少數族群逐步擴散至整體企業，成為支撐台股的重要成長動能。

表：主動式ETF上周加碼TOP10。資料來源：CMoney ；王奐敏／製表

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。