快訊

帳單簡訊通知異常！中華電信發聲明表歉意 客戶依照帳單金額繳費

有望挑戰大陸冷氣團...這日起先濕涼後乾冷 賈新興：冷空氣直衝台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

主動式ETF上周加碼！TOP10電子股占多數 這檔獲7,289張加碼最多

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
主動式ETF規模持續成長，上周台股反彈3,973點，主動式ETF加碼標的成為市場焦點。圖／AI生成
主動式ETF規模持續成長，上周台股反彈3,973點，主動式ETF加碼標的成為市場焦點。圖／AI生成

主動式ETF規模持續成長，上周台股反彈3,973點，主動式ETF加碼標的成為市場焦點。統計上周主動式ETF加碼前十名台股，緯創（3231）獲得7,289張加碼登上第一，其次是南亞（1303）5,526張，第三名的大成鋼（2027）有5,233張。

加碼四到十名分別是台積電（2330）、中信金（2891）、日月光投控（3711）、鴻海（2317）、愛普*（6531）、元大金（2885），以及金像電（2368）。產業來看，主動式ETF加碼電子股六檔、金融股二檔，傳產股二檔。前七名加碼均超過3,000張。

主動玉山關鍵科技ETF（00413A）經理人郭明玉表示，台股經過近期修正後，部分科技股評價已回落至相對合理區間，台灣電子指數預估本益比由24.8倍修正至19.3倍，市場情緒降溫有助消化過高預期，提升中長期投資吸引力。在AI長期成長趨勢未變、企業獲利持續擴張下，投資人無須因短期波動而過度悲觀，持有者可續抱基本面良好的標的，中長線投資人可把握拉回機會分批布局。

觀察台股科技產業基本面，郭明玉認為，AI及運算需求的長期成長趨勢並未改變，包括AI Token使用量持續高速成長、GPU租賃價格維持高檔，以及雲端服務供應商（CSP）相關訂單能見度持續提升，都顯示終端需求依舊強勁。

隨市場持續上修台股獲利預估，整體台股2026年獲利年增率上看50%，其中AI股達60%、非AI股亦提升至30%，顯示AI紅利已由少數族群逐步擴散至整體企業，成為支撐台股的重要成長動能。

表：主動式ETF上周加碼TOP10。資料來源：CMoney ；王奐敏／製表
表：主動式ETF上周加碼TOP10。資料來源：CMoney ；王奐敏／製表

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

電子股 ETF 主動式 台股

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

00413A掛牌首日漲3.53％！前十大持股曝光…台積電、聯發科入列

上周三大法人買超ETF第一名這檔有29萬張 00418A新掛牌衝上第三名

台股主動式ETF量價俱揚 00992A飆近20%居冠

AI權值股帶頭衝！台股市值型ETF這十檔最強

相關新聞

上周三大法人買超ETF第一名這檔有29萬張 00418A新掛牌衝上第三名

上周台股反彈10.0%，上漲3,973點收在43,675點。觀察三大法人ETF買盤，有三檔債券ETF，三檔主動式台股ETF，另外也有二檔台股正2、一檔原油反1進榜，以及一檔主動式國外股票型ETF進榜。上周三大法人買超最多的ETF群益臺灣加權正2（00685L）達29.0萬張，其次是元大台灣50正2（00631L）有19.5萬張，第三名是11日甫掛牌上市的主動復華台灣新星（00418A）有18.9萬張。

0050跌到想認賠？投資人打算轉高股息、金融股 留言卻一面倒

0050震盪引發投資人動搖，有網友擬轉高股息及金融股，留言多勸勿急賣，市場對兩類ETF看法仍明顯分歧。

SK海力士狂吃AI紅利 韓股仍有戲

南韓股市（KOSPI）在歷經 11 月上旬受全球科技股震盪與避險資金調節的修正後，隨著國際頂尖金融巨頭高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）與摩根大通（J.P. Morgan）最新發布的亞太與南韓市場研究報告出爐，市場信心回穩。

主動式ETF上周加碼！TOP10電子股占多數 這檔獲7,289張加碼最多

主動式ETF規模持續成長，上周台股反彈3,973點，主動式ETF加碼標的成為市場焦點。統計上周主動式ETF加碼前十名台股，緯創（3231）獲得7,289張加碼登上第一，其次是南亞（1303）5,526張，第三名的大成鋼（2027）有5,233張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。