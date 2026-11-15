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上周三大法人買超ETF第一名這檔有29萬張 00418A新掛牌衝上第三名

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
上周三大法人買超ETF前十名。資料來源：CMoney；王奐敏／製表
上周三大法人買超ETF前十名。資料來源：CMoney；王奐敏／製表

上周台股反彈10.0%，上漲3,973點收在43,675點。觀察三大法人ETF買盤，有三檔債券ETF，三檔主動式台股ETF，另外也有二檔台股正2、一檔原油反1進榜，以及一檔主動式國外股票型ETF進榜。上周三大法人買超最多的ETF群益臺灣加權正2（00685L）達29.0萬張，其次是元大台灣50正2（00631L）有19.5萬張，第三名是11日甫掛牌上市的主動復華台灣新星（00418A）有18.9萬張。

本周三大法人買超第四至第十名ETF為期元大S&P原油反1、群益ESG投等債20+、主動元大AI新經濟、主動復華未來50、元大美債20年、群益優選非投等債，以及主動統一升級50。前七名買超張數均超過5萬張。

主動復華台灣新星ETF（00418A）經理人戎宜蘋表示，考量近期市場籌碼仍在沉澱、短線波動較大，採取分批布局、穩健建倉的策略，掛牌初期之持股比例控制在約八成，以大型、具流動性的權值股為基底，控制投資組合波動並保留資金，待籌碼穩定後再逐步加碼。選股上聚焦規格升級帶來結構性成長的公司，降低單純受惠漲價題材與評價偏高個股的權重。

此波中小型股修正幅度較深，戎宜蘋認為，光通訊、測試介面、高階被動元件等部分優質個股如評價已浮現吸引力，現階段先少量布局以控制波動，待恐慌情緒消化、籌碼趨於穩定後，再分批加碼，掌握評價修復與成長的雙重機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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