AI三雄營收飆破紀錄 00961掌握科技金融雙引擎

台股近期上演急跌急漲行情，市場情緒隨國際政經消息劇烈擺盪，但企業基本面卻傳出截然不同的訊號。台灣10月出口衝上967.6億美元，年增58.9%，創單月歷史新高；台積電（2330）10月營收達5,868.9億元，年增59.7%，同步刷新紀錄。隨著上市櫃公司10月營收陸續揭曉，AI伺服器供應鏈出貨暢旺、金融業獲利穩健，為台股中長線行情增添基本面支撐。

富蘭克林華美投信FT臺灣永續高息（00961）經理人江明鴻指出，股市短線難免受到外資籌碼、利率政策與國際事件干擾，但真正決定企業長期價值的，仍是訂單能否轉化為營收、營收能否進一步創造獲利。從最新公布的經濟數據與企業財報觀察，台灣科技產業需求並未因股價震盪而明顯降溫，中長期仍可審慎樂觀看待。

其中，AI伺服器供應鏈表現尤其突出。華碩（2357）10月營收達1,076.2億元，年增62.3%，創歷史新高；廣達（2382）與緯創（3231）同月營收年增率更分別達約104%及117.6%，雙雙繳出翻倍成長成績單。隨著全球雲端服務商持續擴建AI基礎設施，相關訂單逐步轉化為實際出貨，顯示AI投資熱潮正從資本支出承諾，進一步反映在台灣供應鏈營收。

除科技股成長動能強勁，金融族群也展現獲利韌性。上海商銀（5876）前10月累計稅後純益約164.15億元，年增約22%，每股盈餘達3.35元，前十個月獲利已超越去年全年。相較科技股受惠AI設備需求，金融股則可從核心業務與獲利累積提供不同收益來源，成為市場震盪期間值得關注的配置方向。

江明鴻表示，對於希望兼顧資本成長與現金流的投資人而言，高股息ETF不能只比較配息率，更應檢視成分股的獲利能力、產業分布與股利延續性。尤其當市場波動加劇，企業是否具備穩定創造現金流與持續成長的能力，將影響長期投資成果。

以00961為例，截至11月10日，華碩、廣達及緯創三檔科技股合計權重達22.35%；玉山金（2884）、上海商銀及兆豐金（2886）三檔金融股合計占20.19%，六檔持股總權重達42.54%。透過科技成長與金融獲利兩大主軸，參與AI產業擴張及金融業經營成果，並降低投資組合對單一產業的依賴。

展望後市，江明鴻認為，台股短線仍須留意外資動向、國際利率政策及AI供應鏈拉貨節奏，但只要企業營收與獲利持續成長，中長期投資機會仍值得關注。對領息族而言，與其追逐短期高配息，不如回歸企業基本面，透過具備獲利品質與產業分散特性的投資組合，掌握市場震盪後的長線契機。

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