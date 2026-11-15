SK海力士狂吃AI紅利 韓股仍有戲

南韓股市（KOSPI）在歷經 11 月上旬受全球科技股震盪與避險資金調節的修正後，隨著國際頂尖金融巨頭高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）與摩根大通（J.P. Morgan）最新發布的亞太與南韓市場研究報告出爐，市場信心回穩。

大華韓國KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷觀察表示，先前晶片股與大盤的急跌主要來自對沖基金年底前的獲利了結與籌碼換手，並非基本面惡化；相反地，隨著南韓記憶體霸主 SK 海力士傳出 DRAM 與 HBM 產能一路排至 2030年且全數透過長期供應協議（LTA）鎖定的利多消息，加上 AI 伺服器與邊緣運算剛性需求持續噴發，韓股評價已跌至極具吸引力的歷史低檔。

配合南韓官方全力落實「企業價值提升計劃」（Corporate Value-up Program）以提高股東回報，以及K-Culture 影視娛樂與數位內容全球外銷熱度延續，台股市場中唯一高純度涵蓋南韓前五十名市值龍頭的大華韓國KOSPI50（009829），成份股含半導體雙雄、政策改革金融車廠及文化消費權重股，成為當前跨國資金卡位韓股評價修復（Re-rating）的最佳配置利器。

賴昱廷從基本面分析分析，雖然短線市場因避險情緒出現波動，但記憶體雙雄的SK海力士與三星電子在AI伺服器、高階DRAM及HBM4領域的領導地位無人能撼動。SK 海力士不僅繳出營業利益率逼近 80% 的歷史級超級暴利，更透過五年長約與全球頂尖雲端服務商（CSP）深度綁定，確保未來數年的營收與現金流穩定。同時，南韓交易所（KRX）持續推動價值提升計劃，鼓勵企業實施庫藏股註銷與提高股息發放，使整體 KOSPI 成分股預估 ROE 維持在 25.2% 的高水準，遠期本益比卻處於歷史相對低位，展現極強的下檔防禦力與估值上修彈性。

除了科技與政策雙引擎外，賴昱廷表示，南韓文化的全球軟實力亦展現強韌的非科技業盈餘支撐。隨著 K-Pop 偶像在國際舞臺大放異彩、串流影視與數位網漫 IP 持續席捲全球消費市場，帶動 CJ ENM、HYBE 及 NAVER 等影視娛樂與數位內容龍頭獲利創高，為整體韓國股市注入多元營收動能。

大華韓國KOSPI 50 (009829)成份股涵蓋南韓半導體、政策改革與文化消費三大核心權重，在記憶體超級循環延續、產能售罄至 2030 年的極端賣方市場下，投資人不妨視己身風險承受度定期定額或單分批佈局，有效參與外資力挺下的KOSPI長線評價修復大行情。

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