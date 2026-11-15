國泰00878定期定額金額今年以來大增超過10億元

隨著台股震盪加大，定期定額儼然成為投資顯學，最新數據指出，定期定額投資00878的扣款金額自2026年1月的新台幣13.1億元，大增至9月的23.1億元，增加金額逾新台幣10億元，10月定期定額的戶數更是超過33萬戶，最新股民數亦已突破174萬人，00878第4季每受益權單位配息1.25元，這次除息前最後買進日為11月16日，再掀市場話題，除息前受益人數及成交量雙雙增加。

投信投顧公會最新基金績效評比截至10月底，00878近五年含息報酬率達181.75%，高於同類型高股息ETF平均的146.02%，勇奪高股息ETF的績效冠軍，近一年報酬率也有75.30%、近二年是83.17%、近三年達到132.66%，優異成績在20多檔高股息ETF中名列前茅。

觀察國泰永續高股息ETF（00878）定期定額戶數累積達到33萬戶，較今年1月的27萬戶增加6萬多戶，增幅有24.16%，在近五年多來，持續霸榜熱門定期定額ETF。

除了定期定額戶數增加，00878受益人數也同步攀升。根據集保結算所最新統計，00878受益人數達1,748,220人，較10月初增加66,846人，再刷成立以來新高紀錄。

國泰投信指出，定期定額透過固定時間、固定金額投入，有助分散進場時點，降低短線行情對投資決策的影響。實際指數回測也顯示，若定期定額期間，搭配市場跌破月線或季線時加碼，依不同策略試算，亦有機會提升總報酬率，反映持續投入、搭配震盪時分批布局的長期累積效果。不過，加碼策略須準備額外資金，投資人仍應衡量自身資金需求與承受波動的能力。

00878經理人江宇騰指出，00878結合高股息與MSCI ESG永續篩選機制，持股涵蓋中信金、廣達、國泰金、華碩、長榮、富邦金及聯電等企業，橫跨電子、金融與傳產。電子股可參與AI伺服器及相關設備需求成長，金融與傳產則提供不同產業的獲利及股利來源，形成多元配置。建議投資人在選擇高股息ETF時，除了觀察配息金額，也應一併評估買進成本、淨值變化與含息總報酬，讓日常資金運用與長期資產累積相互搭配。

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