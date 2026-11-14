台股震盪洗盤怕被甩下車 「AI、金融、航運」三王牌逢回正是上車點

大盤過去一周呈現震盪洗盤格局，面對高檔震盪與類股快速輪動，大華優利高填息30（00918）憑藉「進可攻、退可守」的均衡產業配置展現抗跌韌性，成為投資人震盪市況中低接卡位的焦點。

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，從盤面資金流向觀察，當前資金在電子與傳產族群間輪動，而市場高度聚焦的AI系統組裝、金融與傳產航運等主流族群，正好全面覆蓋在00918的核心持股名單之中。在攻擊端方面，受惠於美系大型雲端服務商（CSP）本季與下季營運展望維持正向，加上台灣10月出口與上市櫃公司營收表現亮眼，00918成分股精準網羅緯穎（6669）、廣達（2382）、華碩（2357）、鴻海（2317）等AI伺服器與硬體供應鏈巨擘，直接掌握第4季傳統旺季的成長動能。

在防禦端方面，郭修誠認為，傳產航運族群13日在盤面震盪中展現抗跌支撐力，搭配受惠銀行放款利差擴大、獲利續創佳績的中信金（2891）、台新新光金（2887）、兆豐金（2886）等優質金融股，以及長榮（2603）、長榮航（2618）坐鎮，在大盤面臨高檔獲利了結賣壓之際，有效發揮穩定淨值與下檔支撐的保護作用。

展望後市，郭修誠分析指出，隨著台股第3季財報季步入尾聲，市場先前的不確定性已逐步降溫，後續只要成交量能溫和放大，大盤仍具備挑戰上方均線的回溫契機。對存股族與長線投資人而言，與其在大盤震盪洗盤時追高殺低，不如善用00918「優選股利＋高填息」的雙重篩選機制，趁短線拉回整理之際分批承接、降低持有成本。

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