兆豐00913打破單押權值股迷思 兆豐投信點出三大正向訊號

台股半導體族群近期上演強勁反彈行情，市場資金不再僅集中於單一龍頭，而是向晶圓代工、IC設計與封測等中上游供應鏈擴散。在此波族群輪動中，訴求「適度含積、均衡布局」的兆豐（2886）台灣晶圓製造 ETF（00913）展現出優異成績，2026年來累積至10月底報酬率為99.4%；00913自2022年8月1日成立至今，歷經逾四年的產業景氣循環，成立以來至今年10月底累計漲幅達296.17％。

展望後市，基於以下三大因素，兆豐投信對2027年第1季的市場行情維持正向看待：

1.評價面具支撐：統計至上周，美股及台股2027年預估本益比均落在近10年平均水準以下，整體市場評價面並未偏高。

2.總統任期循環效應：歷史經驗顯示，在美國總統任期內，美股漲幅表現最佳的時期多落在任期第三年，其次則為第四年。

3.通膨與利率轉折預期：雖然2026年第4季預估通膨仍維持高檔震盪，使利率處於相對高點，但預估自2027年3月起，受惠於2026年高基期效應，CPI可望大幅下滑，進而引導利率在2027年第2季開始回落，有利於科技股評價修復。

法人分析，過往投資人布局半導體ETF時，常面臨「單一權值股占比過高、容易隨個股劇烈波動」或「權重過度分散、錯失龍頭漲勢」的兩難。兆豐00913透過指數權重設計，將最大持股台積電（2330）的比重控制在約23.88％，並將其餘資金配置於聯電（2303）約13.96％、華邦電（2344）約11.79％、聯發科（2454）約11.56％、日月光投控（3711）約9.82％及穩懋（3105）約7.54％等大廠，打造出兼顧龍頭穩健度與且兼顧半導體族群成長力的護國群山陣容。

高價半導體權值股的個股投資門檻較高，且單一公司營運易受短期消息面干擾。透過兆豐00913一籃子股票的ETF工具，投資人可減少篩選個股的心力，以相對親民的資金門檻參與台灣半導體產業鏈的整體發展，投資人可依風險承受度，採取分批或定期定額方式納入中長期資產配置。

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