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0050跌到想認賠？投資人打算轉高股息、金融股 留言卻一面倒

聯合新聞網／ 綜合報導
台股震盪讓0050投資人考慮賣出部分持股，轉向高股息及金融股比重較高的ETF，引發是否該在下跌時換股的討論。中央社
台股震盪讓0050投資人考慮賣出部分持股，轉向高股息及金融股比重較高的ETF，引發是否該在下跌時換股的討論。中央社

台股近期震盪，連帶讓長期持有元大台灣50（0050）的投資人開始動搖。一名網友在Dcard股票板發文，以「0050這次真的該賣了吧」為題，透露打算先賣出部分0050，將資金轉往高股息ETF，並希望選擇金融股成分較高的標的，好奇這樣調整是否可行。

貼文曝光後，不少網友反而勸原PO不要急著賣出，留言「你賣就會漲了，拜託你賣。」、「求你賣」、「賣掉記得通知 我會加碼」，也有人反問「那什麼時候買回來？」，認為賣出後若股價反彈，可能面臨重新進場的難題。

不過，也有人支持轉向高股息ETF，指出在股市盤整或高點時，至少還有配息收入，並分享自己0050買在116元的經驗，擔心短期難以解套。另有網友直言「高股息超廢」，顯示投資人對市值型與高股息ETF的看法仍有明顯分歧。

值得注意的是，原PO並未透露0050的持有成本、投資年限或資金需求，因此無法單憑近期股價下跌，判斷是否適合轉換標的。高股息ETF雖能提供現金配發，但配息並非額外報酬，轉換後仍須承擔股價波動及產業集中風險，是否調整持股，關鍵仍在投資目標與資產配置。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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