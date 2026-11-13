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後輝達時代AI投資聚焦客製化晶片 00891配息1.55元單次配息率4.76%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
ETF 示意圖。 圖／AI生成
ETF 示意圖。 圖／AI生成

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳去職，台股13日上演利空出盡行情，盤中一度大漲逾千點，終場漲583點，其中以客製化晶片（ASIC）陣營表現最亮眼。法人表示，輝達高層人事異動引發市場重新評估AI產業競爭格局，雲端服務業者自研晶片與分散供應來源的布局，成為資金關注焦點。

不過，法人認為，客製化晶片的發展原本就建立在運算效率、成本與應用需求之上，後續能否加速轉化為台廠訂單，仍須觀察實際開案與量產進度。對台灣半導體產業而言，從晶片設計、矽智財、先進製程到封裝測試，均有機會參與AI運算架構多元化的成長商機，建議可透過半導體ETF分批布局。

此外，中信關鍵半導體（00891）今公告配息，每受益權單位配發1.55元，以今日收盤價32.56元估算，單次配息率約4.76%，預計11月17日除息、12月11日發放，欲參與本次配息的投資人，最後買進日為11月16日。

00891經理人張圭慧指出，今日聯發科（2454）、創意（3443）與世芯-KY（3661）等ASIC相關個股表現強勁，反映市場對客製化晶片供應鏈的期待。就產業趨勢觀察，隨著AI應用從模型訓練擴展至推論，雲端業者對效能、功耗及整體建置成本的要求持續提高，有利客製化晶片發展。IP業者的成長動能，值得從客戶專案進度與量產規模持續追蹤；先進製程與封裝技術，則是將晶片設計轉化為實際運算效能的重要環節，因此看好具備技術門檻、客戶合作基礎與量產能力的供應鏈，爭取更多AI投資機會。

此外，AI晶片架構日益複雜，記憶體頻寬、訊號傳輸及測試品質的重要性也隨之提升。市場關注的客製化記憶體、矽智財及高階測試介面，可望成為下一階段觀察重點。不過，各家公司的受惠程度，仍取決於產品驗證、客戶採用與產能利用率。

張圭慧表示，00891布局涵蓋半導體設計、製造與封測等環節。截至11月12日，台積電（2330）與聯發科權重合計逾55%，另持有創意、世芯、旺矽（6223）、力旺（3529）、穎崴（6515）及愛普*（6531）等公司，讓投資人透過單一ETF參與不同環節的產業機會。

展望2027年，張圭慧持續看好AI帶動半導體技術升級的方向，同時也將關注雲端業者資本支出、終端應用效益與供應鏈獲利表現。建議投資人可透過半導體ETF如00891，參與AI運算架構多元化的成長商機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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