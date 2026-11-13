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台股ETF前10強全被科技股包辦！00891、00947不只會漲還會配 股添樂：狠甩大盤

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股ETF全年績效前十名由半導體、科技類型包辦，其中00891上漲84%、00947上漲79%，兩檔季配息ETF的配息表現也受到關注。記者余承翰／攝影
台股ETF全年績效前十名由半導體、科技類型包辦，其中00891上漲84%、00947上漲79%，兩檔季配息ETF的配息表現也受到關注。記者余承翰／攝影

＊原文發文時間為11月12日

10月以來一波暴力修正，台股先是跌掉11000點，最近觸底後開啟一波強勁反彈。有意思的是，從全年漲幅的角度觀察，台股ETF排行榜出現明顯的大洗牌。

目前績效前十名，沒有一檔是主動型ETF，全都是半導體/科技ETF。這些ETF也不是新面孔，多數成立3、5年以上。例如今年績效前五名分別是：

1.兆豐台灣晶圓製造（00913）-漲86%

2.中信關鍵半導體（00891）-漲84%

3.野村台灣新科技（00935）-漲82%

4.台新台灣IC設計（00947）-漲79%

5.富邦台灣半導體（00892）-漲78%

同期大盤上漲55%，就算歷經本波修正，它們績效仍明顯甩開大盤，而且還沒什麼人討論，屬於低調強一整年的類型。

而且這類ETF資本利得還可以當作配息來源，當中又有不少是季配息屬性，這就使得它們今年不僅績效最強、同時配息還高的嚇人。

例如00891、00947都是季配息，如果去看它們今年以來配息數字，不說還以為是高股息ETF。

例如上個月除息的00947，單季配息率就衝到5.36%；這個月要除息的00891，更是配息資優生，這幾年隨著大盤持續走高，幾乎每季配息率都在創新高，8月配息率4.7%，這個月又配4.7%，可以說配1季，就是人家1年的數字，非常誇張。

當然像這樣子把資本利得拿來當配息，不少人認為這叫左手換右手。確實啦！不過要能夠這樣子每季左手換右手，還這麼大方，那還得要ETF本身夠會漲才行。

◎本文獲 股添樂 股市新觀點 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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