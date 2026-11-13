高股息ETF差很大！0056、00878、00919選股權重不同 4大類型優缺點一次看

同樣的是所謂的高股息ETF，雖然選股方式以高配息為主，但因為加權方式的差異，會得出很不同的內容和結果。

雖然細節上有很多不同，但其實大方向就是「市值-配息率」這個光譜。

其中，愈接近純市值加權，優點就是不會像0056那樣，一些規模流動性較小股票塞進很高權值，增加換股時的衝擊成本。而愈近配息率加權，配息率就可能會更高，純市值加權配息率就沒這麼高。

這是兩個方向的主要優缺點，在這個光譜上，可以大致分成四大類型：

1、 純市值加權

按規則選出高股息股之後，完全用市值加權。

美國規模最大的兩支高股息ETF，SCHD（約1200億美元）和VIG（約800億美元）兩支都是美股）都是於這類，而歐洲規模最大（約150億美元）的VHYL（全球高股息）也是屬於這類。

但它們的配息就不會太高，可能2%多到3%多。但好處剛講了，不會因為ETF規模過大，而造成成分股流動性有問題。

在台灣這類規模最大的是00701，規模也才70億，可見因為配息不高，並不受歡迎。

2、同時考量配息率和流通市值（總股利）加權

這種方式同時看配息率和市值，因為兩者相乘就是總股息，所以用總股息加權的屬於此類。

算是介於中間的作法，配息率不會太低，流動性問題也不會太嚴重。

美國這類最大的這類ETF是DGRW （約160億美元美股，不過這支是股息成長，和高股息比較不同，一般高股息最大的是DLN約60億美元）

歐洲第二大的高股息ETF TDIV（約110億美元，已開發市場）也是屬於此類。

台灣最具代表性的就是00918（大華優利高填息30），規模約1800多億台幣。雖然規則中流通市值的考量佔比較小，但還是屬於這類。

在台灣相對不算是最主流，畢竟還是會拉低配息率。

3、純股息率加權 但加上規模和流動限制

加權是用股息率加權，但如果流動性和規模不足，會設上限來減少權重，再分給其他市值流通性較高股票。

這個方式雖然還是以股息率為主，但流動性太差的會減少權重，來避免換股流動性問題，但配息率就多少會拉低。

美國規模最大的的是SDY（美股，約220億美元）。

台灣最有名的就是00878，此外00919、00929也是屬於這類，規模都不小。

4、純高股息加權 沒有明顯的流動性限制

這類的配息率最高，但可能的衝擊成本也最大。

台灣規模最大最知名的0056就是這類。

歐美沒有這類的標的。

整體可以看到，雖然歐美也有高股息ETF，但主流是以市值加權為主，而台灣則是以股利率加權為主。後者會有較多的因流動性造成的成本，前者配息率可能會比較高。

p.s.美國另外有兩類比較特別的加權方法，包括spyd採等權重加權，以及dvy採「每股股利加權」（等於高價股權重會變大）。

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