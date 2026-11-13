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每月2000元滾出600萬！詹璇依點名0052：小資族靠科技ETF累積資產
針對小資族擔憂本金少、定期定額累積資產速度太慢的痛點，財經主持人詹璇依在影音中指出，只要選對純科技被動型ETF，每個月定期定額投入2000元，歷經20年時間複利，累積總本金雖僅48萬元，卻有機會滾出超過600萬元的資產規模，相當於在財富累積上超越全台灣約一半的人。
詹璇依分析，許多投資人誤以為買進大盤型ETF就等於完整參與科技股成長，但實際上一般大盤指數成分股中仍有一半屬於非科技產業；若想追求更高的成長動能，投資人應該選擇配置更純粹的科技被動ETF。
談及長期投資與個股風險，詹璇依提出思考表示，20年後的台積電未必一定仍是市場上最強的企業，但投資人若希望長期持有台灣最具代表性的科技權值龍頭，最有效的方式便是透過被動式科技ETF的指數機制自動汰弱留強。
她點出，這檔標的正是成立已達20年的台股科技ETF黑馬富邦科技（0052），且在經歷分割之後，如今入手門檻更加親民，適合小資族透過小額定期定額長期累積財富。
◎本文獲 詹璇依 基金小姐姐 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
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