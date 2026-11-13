台股科技股集中風險高！009834攻金礦、009835布局礦業 不配息拚複利

有別於台灣市場盛行的高股息商品，近期募集的海外股票型ETF貝萊德世界黃金（009834）與貝萊德世界礦業（009835）雙雙採用「不配息」機制，引發市場關注。

兩檔商品發行價皆為新台幣15元，旨在透過將成分股股利直接滾入基金淨值再投資，協助台灣投資人免除海外股息匯回的稅務損耗與再投資交易成本，極大化長線資本利得與複利效率。

理財專家分析，許多投資人在配置海外股票型ETF時，常忽略配息帶來的摩擦成本。

若海外ETF採取配息設計，成分股發放的股利匯回台灣分配給投資人後，不僅可能面臨海外所得稅務申報問題，投資人若想將股息重新投入市場，還得額外負擔券商手續費與買賣價差；009834與009835採不配息設計，由基金直接在海外市場進行股利再投資，讓每一分收益都能持續參與礦業龍頭的複利成長。

此外，對於已重押台灣AI半導體與科技股的投資人而言，資產配置往往高度集中於單一電子產業，一旦科技股面臨估值修正，整體資產容易大幅縮水。

透過15元親民發行價入手009834（聚焦黃金等貴金屬開採商，約62檔成分股）或009835（涵蓋銅、鐵礦砂、鋁等上中下游礦業鏈，約95檔成分股），不須開立海外券商帳戶或自行換匯，即可用新台幣直接參與全球稀缺資源行情，兼顧資產分散與長線稅務效率。

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