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黃仁勳離開輝達引爆晶片輪動！IC三雄漲停、00947飆7％…股添樂：市場嗜血

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
聯發科、創意及世芯-KY盤中同步攻上漲停，帶動IC設計族群走強，台新臺灣IC設計（00947）也大漲約7%，市場關注ASIC晶片未來的成長機會。（中央社）
聯發科、創意及世芯-KY盤中同步攻上漲停，帶動IC設計族群走強，台新臺灣IC設計（00947）也大漲約7%，市場關注ASIC晶片未來的成長機會。（中央社）

資本市場真的嗜血啊，黃仁勳離開輝達，大家還沒來的及惋惜，股票市場先噴出。

今天誰噴最兇？最強的IC三本柱聯發科（2454）、創意（3443）、世芯-KY（3661）都漲停

背後反映的敘事，其實就是輝達的競爭優勢可能開始鬆動，ASIC有機會迎來新一波市占率擴張。市場交易往後AI晶片的成長利益，或將從GPU龍頭轉移到ASIC供應鏈

順著這個邏輯，自然就會聯想到幾檔IC設計龍頭。

今天發哥、創意、世芯都漲停了買不到，但有一檔ETF也是圍繞這個主題，就是台新臺灣IC設計（00947），還沒漲停，但也直接跳漲7%。我剛本來打錯字，把台新打成台芯，後來想想其實也沒毛病。

有樂觀面、當然也有悲觀面。誰最悲觀？

那就是過去與輝達關係密切的供應鏈，又同時做著一些令美國人感冒的事情，今天股價就漲不起來。

至於是哪些股票就不提了，大家自己去掃掃看就知道。

只能說，投資股票，風險還真不小，任何美好的敘事，都有可能在一覺醒來後，全面翻盤。

◎本文獲 股添樂 股市新觀點 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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