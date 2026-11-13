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黃金、銅價上漲放大獲利！009834、009835布局礦業股 搶攻AI與購金熱潮

聯合新聞網／ 綜合報導
貝萊德世界黃金（009834）與貝萊德世界礦業（009835）分別布局全球金礦與綜合礦業股，透過礦商營運槓桿效應掌握金屬漲價商機，但也須留意股價與匯率波動風險。記者余承翰／攝影
貝萊德世界黃金（009834）與貝萊德世界礦業（009835）分別布局全球金礦與綜合礦業股，透過礦商營運槓桿效應掌握金屬漲價商機，但也須留意股價與匯率波動風險。記者余承翰／攝影

全球央行購金熱潮延續，加上AI算力中心推升電力與金屬需求，原物料資產成為資金避風港。

然而，直接投資實體黃金或原物料期貨不僅存在保管與轉倉成本，價格彈性也相對有限；近期募集中的貝萊德世界黃金（009834）與貝萊德世界礦業（009835），便主打投資上游「礦業公司股票」而非實體金屬，透過開採商的營運槓桿效應，捕捉高於金屬現貨的股價爆發力。

所謂礦業股的「營運槓桿效應」，在於礦商的開採設備、人力與基礎設施等固定成本在短期內相對穩定。當國際金價或銅價因需求增加而走揚時，礦商多出來的銷售收入幾乎能直接轉化為企業淨利，使得礦業股在商品多頭期間的獲利增幅與股價表現，往往能展現出高於金屬現貨的放大效果。

以聚焦純金礦配置的009834為例，超過六成資金集中於伊格爾礦業、紐蒙特與巴里克礦業等前十大全球金礦巨頭，且逾七成企業位於加拿大與美國等低政治風險礦區，能完整受惠金價上行紅利；而布局綜合礦業的009835，則透過必和必拓、自由港麥克莫蘭等核心持股，從上游原礦開採（64%）一路延伸至中下游加工與零組件（合計36%），全面掌握AI時代的金屬定價權。

不過礦業股因具備營運槓桿特性，在金屬價格回檔時波動幅度也會大於現貨（如009834風險等級為RR5），且兩檔ETF雖以新台幣計價，底層資產仍涉及海外市場與匯率波動，建議投資人可將其視為衛星配置，採分批布局方式降低進場時點風險。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009834貝萊德世界黃金 009835貝萊德世界礦業 ETF

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