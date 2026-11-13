黃仁勳人事利空衝擊輝達！009813跌少漲多 50大巨頭互補撐住表現

美股昨晚受輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布請辭震撼彈衝擊，輝達股價單日重挫4.34%，拖累S&P 500指數下跌0.35%收在7592.40點；然而，聚焦美股市值前50大巨頭的貝萊德標普卓越50（00913）卻展現強勁韌性，其追蹤的標普500卓越50指數昨晚僅微跌0.07%收6834.01點，跌幅明顯小於美股大盤，今（13）日上午台股盤中市價更逆勢走揚0.88%報11.50元，最高觸及11.52元。

009813之所以能在單一科技巨頭重挫之際有效抗震，關鍵在於其「去蕪存菁、前50大內部互補」的持股結構。

昨晚輝達股價雖因領導層更迭走弱，但市場資金並未撤出AI與半導體龍頭，而是迅速輪動至競爭對手，帶動博通（Broadcom）與超微（AMD）逆勢大漲逾5%；由於蘋果、輝達、微軟與博通等頂級巨頭全數囊括在卓越50指數成分股中，指數得以透過內部巨頭的漲跌互抵，成功化解單一企業利空衝擊。

此外，推動009813今日盤中市價走強的另一大動能，來自折價收斂與匯率支撐。

觀察009813前一交易日淨值約11.48元，市價長期處於約0.7%的微幅折價狀態，吸引買盤進場推升市價向真實淨值靠攏；同時，美國最新CPI通膨數據高於預期帶動美元走強，新台幣兌美元貶至32.87至32.92元區間，無避險的美股ETF在換算成新台幣淨值時同步享有匯兌收益支撐。

投資人高度集中押注單一AI晶片霸主，但在企業領導層變動與下周（11月17日）輝達財報公布前夕，資金正重新評估客製化晶片（ASIC）與其他科技巨頭的份額。

透過009813一籃子持有美股前50大龍頭，在資金於巨頭間快速輪動時具備天然的承接優勢；不過投資人進場前仍須留意跨境ETF因時差產生的折溢價變化，避免在溢價過高時盲目追買。

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